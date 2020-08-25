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Bakan Albayrak'tan Karadeniz'deki doğalgaz keşfiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.08.2020 20:31 | Son Güncelleme

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, NTV canlı yayınında Karadeniz'de bulunan doğal gaz keşfi ve ekonomi gündemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Albayrak açıklamasında, "Türkiye'nin tamamında güzel bir hava aldı. 320 milyar metreküp olarak söylenen ilk kuyunun fazı, bu kuyunun gerisinde 2 katman daha var." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak'tan Karadeniz'deki doğalgaz keşfiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

KARADENİZ'DEKİ DOĞAL GAZ KEŞFİ

"Tarihi önemli bir dönemde bu yayını gerçekleştiriyoruz. Cuma günü Türkiye'nin sadece ekonomi açısından değil siyasi açıdan da önemli bir gündü. Türkiye bir eksen dönüşümü, yeni merkez Türkiye diye ifade ettim. Türkiye'nin enerjideki bağımsızlığı, Türkiye'nin siyasi bağımsızlığına da etki ettiği bir süreci başlattık. Cuma günü de önemli bir süreç, gurur vericiydi. Türkiye'nin tamamında güzel bir hava aldı. 320 milyar metreküp olarak söylenen ilk kuyunun fazı, bu kuyunun gerisinde 2 katman daha var.

Türkiye'nin cari açık değil, cari fazlası vereceği, döviz konuşacağımız bir dönemi konuşacağımızı söyledim. Türkiye önümüzdeki yıllarda bir bakmışız ki cari fazlası veriyor. Şu anki rezerv ihtimaliyle çok büyük bir rezerv. Yıllık 15-20 milyarlık tedarik demek. Bu sadece bu haliyle kalsa bile ciddi %30 luk ihtiyacı kazanmak dışında, Türkiye'nin önemli pazarlıklar kazanacağı bir süreç.

Manevi tarafı şu; Cuma gününden beri aldığımız tepkileri birleştirince... Vatandaşımıza yıllarca müthiş bir şekilde çaresizlik öğretilmişliği vardı. Müjdeden sonra toplumda oluştuğu özgüven, mutluluk inanılmaz. Bizler için evlatlarımız için bu bende çok önemli duygular uyandırdı.

DOĞALGAZIN İŞLETİLMESİ

İlk günden itibaren, bir zihniyet değişim buraya kolay gelmedik. Yapamayız edemeyiz bu kurumlarımızın içinde de var. Borda önümüzdeki sene bitiyor. Arama sondajda bu çerçeve bitiyor. Daha iyi yere gelecek. Burada sistem değişiyor. Zaten 3-5 sene önceki devrim bu hikaye ile başladı. O zihniyet dönemi hızlı bir şekilde yol aldı. Sonuç bugüne kadar geldik. TPAO en hızlı çıkarak sisteme sahip. 2023'ü ifade ettik. Biri çıkmış diyor ki kaç yıllık TPAO'lıyım çıkmaz diye. Siz o zihniyet yüzünden 80 yıldır bir şey yapamadınız.

Bu kapasite Türkiye'nin her kesiminde var. Çok hayalperest bir hikayeden bahsetmiyoruz. Peki ekonomik etkisi nasıl olacak? Gaz fiyatlarının ucuzlamasıyla, sanayide kullanılan enerji maliyetlerinin ucuzlamasıyla. Elektrik santrallerindeki gaz maliyetinin daha ucuzlamasıyla Türkiye bu alanlarda daha rekabetçi olacak.

"KARADENİZ'DEKİ DOĞAL GAZI KENDİ İMKANLARIMIZLA ÇIKARTACAĞIZ"

Hepsini kendi ekimizle yapacağız. Karadeniz Ereğlisi'ne gelen kesim alt yapı itibariyle de çok iyi bir zeminde çıktı. Burada söylenene 5-6 milyar dolarlık yatırımlar falan... Çok daha az maliyetle çıkaracağız. Bu yatırım için bütçe ve imkanlara da sahibiz. Finansmandır farklı desteklerdir bunlar farklı. TPAO doğal gazı çıkaracak kendi sistemine sahiptir. Bu konuşulan rakamların daha az maliyetinde, çok daha kaliteli bir şekilde, ağırlıklı kendi mühendislerimiz kendi imkanlarımızla çıkaracağız.

"2020 YILI İTİBARİYLE EN BÜYÜK GAZ KEŞFİDİR"

Şunu net söyleyeyim. O kuyuları uzun zamandan beri takip ediyoruz. Allah'ın lütfu 9. kuyu da bulduk. Zayıf hali buysa güçlü halinde daha iyi noktaya gelecektir. 2020 yılı itibariyle en büyük gaz keşfidir. Bu daha başlangıç. Bu saha üzerinde de söylemiyorum. Bu kuyunun 2 katmanı var. Alt taki katmanı var. Genel havzada ciddi potansiyel var. Yeni bakacak alanlarımız var. Karadeniz'in geri alanları var. Ayrıca Akdeniz'de devam eden faaliyetlerimiz var. Türkiye yeni bir çağı başlattı. Bu anlamda bu adım psikolojik maddi anlamda bu duvarı yıktı. Yeni haberleri, güzel haberleri duymaya toplumumuz açık olacak. Her şeyimiz var. Hepsinden öte muazzam derecede insan kaynağımız var. Hep bu ekiple oluyor bu.

"ZİHİNSEL DEVRİM YAPTIK"

Zaten bu keşif, Türkiye'yi enerji üreten ülkeler derecesine getirecektir. Daha da artarsa çok büyük hikaye. Biz zihinsel bir devrim yaptık. 70 senedir ne yapılıyor ne sonuç alınıyor? Doğru şeyleri yapmışız ki farklı neticeler almaya başlamışız. Artık bundan sonra enerjide, ekonomide ektiğimiz tohumlar çınara dönecektir. O açıdan bu çalışmalar önemlidir.

"İNDİRİM PAZARLIĞI ALMA GÜCÜMÜZ VAR"

Türkiye, 30-40 ton petrol ithal eden, ortalama 40-45 milyar ödeme gerçekleştiren bir ülkeydi. Türkiye, geride kalan kontratları ile ilgili hareket edersek bütün bölgesindeki oyuncularla çok daha güçlü fiyat indirim pazarlığı alma gücüne konuştu. İnşallah daha da artarsa uyguna gelecek. Şöyle bir parantez açayım, bu şu demek değil, Bizlerin yıllardır işbirliği yaptığı ülkeler, Rusya, İrandır. Bu yeni dönem Türkiye açısından, bu ülkelerde yeni işbirliklerinin doğurabileceği bir süreci başlatıyor. Belki üretici ülke olarak farklı işbirlikleri yapacağız. Rusya ile en zor dönemimizde bile bizi yarı yolda bırakmadı. Teknik dönemde zorda kaldığımız da bile tedarikte zorlamadı. Bu açıdan ben yine ülkemizin, paydaşlarımızın menfaatine yeni bir sürecin doğacağını söyleyebilirim.

"BİR SÜRPRİZ DE MADENCİLİK ALANINDA GELECEK"

İlk gün itibariyle şunu söylemiştik. Bakan olduğumuz dönemde 58 milyar dolarlık cari açıkla, tweetler seçimler derken ne dedik. İhracatta, kur noktasında yeni bir ekonomik modeli başlatma süreci. Ve 2019 yılının zor başlamasıyla bir dönemi kapadık. Burada esas husus Türkiye'nin turizm gibi gelirleri dışında yurt dışına ithalattan kaynaklı açık vermişiz. Önümüzdeki yıllarda bir sürpriz de madencilik alanında gelecek. Bir değil daha fazla müjde bekliyoruz. Mühendislik aramaları tamamlandı."


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