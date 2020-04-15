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Bakan Albayrak'tan koronavirüse karşı verilen desteklerle ilgili açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.04.2020 10:07 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2.1 milyon vatandaşımıza 12,1 milyar liralık kaynak tahsis edildi" açıklamasında bulundu. 4,4 milyon aileye de 1000'er liralık yardımın ödemesi yakın zamanda başlayacağını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik tedbirler çerçevesinde sağlanan kaynaklara ilişkin son bilgileri paylaştı.

Albayrak, "Esnafımız için tahsis edilen toplam finansman rakamı, Paraf Kart ile birlikte toplam 6 milyar 737 milyon lira oldu. İş'e Devam desteğiyle sanayicimize 36 milyar 326 milyon lira kaynak tahsis ettik." açıklamasında bulundu.

Sosyal medya üzerinden video yayınlayan Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yakın zamanda 4 milyon ailemizin tamamına yardımlar ulaşacak. 4,4 milyon aileye 1000'er liralık yardımın ödemesi yakın zamanda başlayacak. Bu dönemi çok iyi değerlendirecek ve geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğiz, birlikte başaracağız. Bugün itibarıyla 2,1 milyon vatandaşımıza toplamda 12,1 milyar TL'lik kaynak tahsis edildi. Halkbank'ın 25 bin TL'lik esnaf destek finansmanına başvuran esnaf sayımız 412 bin 714 oldu, süreci tamamlanan esnaf sayımız 256 bin 959'a çıktı. Esnafımız için tahsis edilen toplam finansman rakamı paraf kart ile birlikte 6 milyar 737 milyon TL oldu.

Bu dönemde vatandaşlara destek olmayı geçtik, mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bu asla kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bu konunun titizlikle üzerine gideceğimizin bilinmesini isteriz.

"SÜSLÜ REKLAMLAR BU YAPILANLARI GİZLEYEMEZ"

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında adeta seferberlik içinde çalışıyoruz. Maskeyi stoklayan gıdayı saklayan neyse, vatandaştan topladığı parayı millete sunmak yerine stoklayanlar da aynıdır. Süslü reklamlar bu yapılanları gizleyemez.

Dengelenme sürecinin kazanımları sayesinde, Ekonomik İstikrar Kalkanı gibi kapsamlı bir tedbir setini çok hızlı bir şekilde devreye aldık. Tıpkı Covid-19 salgınıyla olduğu gibi, salgının ekonomik etkileri ile mücadelede de, erken tedbir, hızlı karar, etkin uygulama ve etkili mücadele sergiledik. Ve en başarılı ülkeler arasında olduk.

Hiçbir uluslararası kurum yada kuruluştan destek yada yardım talebinde bulunmadan süreci yönetiyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kaynak,

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
bu yardımı alan yakınınız varmı ben arıyorum mersinde böyle bir yardım yok diyorlar
inadigmiz birisi değil....zor dostum çabalama
80 mılyonluk ulkemızın 4.4 mılyonumu ser sefıl gerı kalan kısılere ne verceksınız 3 un 1 nımı
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