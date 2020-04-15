Bakan Albayrak'tan koronavirüse karşı verilen desteklerle ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik tedbirler çerçevesinde sağlanan kaynaklara ilişkin son bilgileri paylaştı.

Albayrak, "Esnafımız için tahsis edilen toplam finansman rakamı, Paraf Kart ile birlikte toplam 6 milyar 737 milyon lira oldu. İş'e Devam desteğiyle sanayicimize 36 milyar 326 milyon lira kaynak tahsis ettik." açıklamasında bulundu.

Sosyal medya üzerinden video yayınlayan Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yakın zamanda 4 milyon ailemizin tamamına yardımlar ulaşacak. 4,4 milyon aileye 1000'er liralık yardımın ödemesi yakın zamanda başlayacak. Bu dönemi çok iyi değerlendirecek ve geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğiz, birlikte başaracağız. Bugün itibarıyla 2,1 milyon vatandaşımıza toplamda 12,1 milyar TL'lik kaynak tahsis edildi. Halkbank'ın 25 bin TL'lik esnaf destek finansmanına başvuran esnaf sayımız 412 bin 714 oldu, süreci tamamlanan esnaf sayımız 256 bin 959'a çıktı. Esnafımız için tahsis edilen toplam finansman rakamı paraf kart ile birlikte 6 milyar 737 milyon TL oldu.