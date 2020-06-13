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Bakan Albayrak'tan sanayicilere destek açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.06.2020 18:07 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak'tan sanayicilere destek açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: Milli üretim. Son dönemlerde ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz."


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