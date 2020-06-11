Bakan Albayrak'tan 'TANAP' mesajı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ile Türkiye'ye taşınacak toplam gazın 6 milyar metreküpe ulaşacağını açıkladı.

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiye’yi enerji merkezi haline getirebilmek için var gücümüzle çalıştık. Bu alanda atılan en stratejik adımlardan biri olan TANAP ile Türkiye'ye taşıyacağımız toplam gazın 6 milyar metreküpe ulaşacağını öğrendik, tekrar gurur duyduk" ifadesini kullandı.

Türkiye’yi enerji merkezi haline getirebilmek için var gücümüzle çalıştık. Bu alanda atılan en stratejik adımlardan biri olan TANAP ile Türkiye’ye taşıyacağımız toplam gazın 6 milyar metreküpe ulaşacağını öğrendik, tekrar gurur duyduk. #TBT https://t.co/6Piqc0gsq1 pic.twitter.com/GcC2Xu55Ff — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 11, 2020

BAKAN DÖNMEZ: AVRUPA ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNE DE KATKI SAĞLAYACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Twitter hesabından "Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Türkiye ayağını #TANAP ile tamamladığımız Güney Gaz Koridoru'nun son bölümü TAP'ın deniz geçişi tamamlandı. Enerjide merkez ülke rolümüzü pekiştirecek dev proje, Avrupa enerji arz güvenliğine de katkı sağlayacak." açıklamasını yaptı.

TANAP'TAN TÜRKİYE'YE GELEN GAZ MİKTARI 6 MİLYAR METREKÜPE ULAŞACAK

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Genel Müdürü Saltuk Düzyol, projeyle Türkiye'ye gaz akışının kademeli olarak arttığını belirterek, "Ticari operasyonumuzun ikinci yılının tamamlandığı 30 Haziran 2020 itibarıyla Azerbaycan’dan Türkiye’ye TANAP ile taşıdığımız toplam gaz 6 milyar metreküpe ulaşacak." dedi.