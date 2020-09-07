FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Albayrak’tan ‘toparlanma’ mesajı

Bakan Albayrak’tan ‘toparlanma’ mesajı

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.09.2020 13:51 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Çok yakın bir dönem içinde toparlanmanın ekonominin tüm paydaşları, tüm kesimleri, tüm vatandaşlarımız nezdinde de çok daha ciddi şekilde hissedilmeye başladığına şahit olacağız" dedi.

Bakan Albayrak’tan ‘toparlanma’ mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Türkiye Sigorta tanıtım törenine katıldı. Sigorta sektörünün dünyadaki yerinden bahseden Bakan Albayrak, Türkiye’nin bulunduğu yerden daha iyi bir konuma yükselmesi gerektiği yönünde temennide bulundu.

Türkiye Sigorta’nın kuruluş tanıtımında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Sigorta ve emeklilik sektörü, kişi ve kurumların risklerini devralarak iktisadi ve sosyal hayatın devamlılığını sağlamakta, deprem ve diğer doğal afetlerde kamunun yükünü hafifletmekte, biriktirdiği fonlarla ekonomik büyüme için ihtiyaç duyulan finansmana kaynak sağlama işlevlerini yerine getirmektedir” ifadelerini kullandı.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren, sigortacılık sektörüne ilişkin belirlenen projelerde Albayrak, “Türk sigorta ve emeklilik sektörü ne kadar yüksek düzeyde fon birikimine katkı sağlayabilirse, Türkiye’nin büyüme ve kalkınmasına o kadar büyük düzeyde katkı sağlamış olacaktır” bilinciyle hareket ettiklerini söyledi.

Türk sigorta sektörünün dünyada daha iyi konumlara gelmesini istediğini belirten Albayrak, “Sigortacılık sektörümüz, bugünkü kapasitesi ile dünyada 39’uncu sırada yer alıyor. Bu Türkiye’nin büyük ve güçlü hedefleri açısından, ulaşmak istediğimiz hedeflerin çok gerisinde. Çok daha üst basamaklara çıkmayı, bu sektörde daha iyi durumda olan ülkeleri geride bırakmayı hedefliyoruz. Ekonomik istikrar ve ekonomik gelişim açısından sigorta ve emeklilik sektörleri kritik öneme sahiptir. Potansiyelinin altında kalan bu sektörleri, hedeflerimiz doğrultusunda yeni ekonomik modelimiz kapsamında ‘stratejik sektörler’ arasına aldık. Sigortacılık sektörünü arzu ettiğimiz seviyeye ulaştırmak amacıyla, yakın zaman içerisinde SEDDK ve yüzde 100 hazine sermayeli olarak Türk RE’yi kurduk” diye konuştu.

Söz konusu iki temel reform hamlesinden arzu edilen verimin alınabilmesi için Albayrak, zincirin bir diğer kritik halkası olarak nitelendirdiği piyasa yönlendirici, güçlü ve lider bir sigorta şirketinin kurulması konusunu da çok önemsediklerini belirtti. Albayrak, “İşte, kamu sigorta ve emeklilik şirketlerinin birleşmesinden doğan Türkiye Sigorta, bu reformist hamlelerin en önemli halkalarından birisi olacak. Kamunun gücü, Varlık Fonu’nun sağlayacağı güven ile Türkiye Sigorta, sektöre yön verebilecek, kar güdüsünün yanında kamu ekonomik vizyonunun bir parçası olarak bölgesel ve küresel rekabette güçlü bir piyasa oyuncusu olacaktır” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Sigorta’nın kuruluş lansmanında şu ifadelere de yer verdi:

“Türkiye’de sigortacılık hizmetlerinin tabana yayılması ve istikrarlı büyümenin devamlılığı adına önemli bir misyon edinen, üstlenen Türkiye Sigorta’nın önümüzdeki dönemde global bir marka olma hedefiyle, ülkemizdeki sigorta sektörünün küresel rekabette daha etkin bir noktaya taşıyacağından eminiz. Finansal piyasalarda iyileşme ve derinleşmeye katkı sunulmasında, sigorta sektörünün ekonomik büyümeye sağladığı katkının artırılmasında ve sektörün daha dinamik bir yapıya kavuşturulmasında öncü bir marka olacak. Türkiye, güçlü ekonomisi ve sağlam finansal altyapısı ile dünya ekonomilerinin eşi benzeri görülmemiş bir belirsizlikten, krizden geçtiği bu dönemde yatırımlarına, projelerine, ve hepsinden önemlisi stratejik reformlarına hız kesmeden devam ediyor.”

Sanayide çarkların güçlü bir şekilde dönmeyi sürdürdüğünü ifade eden Bakan Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’la da sürekli görüştüğünü belirterek, Covid-19 salgınının piyasaları olumsuz yönde etkilediğini kaydetti. Albayrak, “Klasik mal ve hizmet ithalatı içerisinde yer almayan, bir yatırım malı olan ve ülkemiz açısında bir fonlama açığı oluşturmayan altını bir kenara koyduğumuzda, altın hariç ithalatımız azalmaya, cari açığımız düşmeye devam ediyor. Bu yıl Covid-19 salgını olmasaydı, Turizm Bakanımızla sürekli görüşüyorum, 40 milyar dolar turizm geliri elde etmeyi bekliyorduk. Yılın ilk 8 ayında salgın nedeniyle kaybettiğimiz turizm gelirlerini de denkleme koyduğumuzda biz bugün cari açığı değil cari fazlayı konuşuyor olacaktık. Ekonomide tüm kurumlarımızla güçlü koordinasyon içinde, hedeflerimize yönelik adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Katma değerli üretime, istihdama ve ihracata dayalı bir büyüme modeli için çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah, çok yakın bir dönem içerisinde toparlanmanın ekonominin tüm paydaşları, toplumun tüm kesimleri tarafından çok daha ciddi hissedildiğine şahit olacağız” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin Maldivleri doldu taştı! 'Jandarma sürekli uyarıyor' Türkiye'nin Maldivleri doldu taştı! 'Jandarma sürekli uyarıyor'
Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatıAltın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı
İşverenler çalışanlara 375 TL daha fazla ödemek zorunda! İşverenler çalışanlara 375 TL daha fazla ödemek zorunda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
Bakan Selçuk duyurdu! Kronik hastaların rapor süresi uzatıldı
Bakan Selçuk duyurdu! Kronik hastaların rapor süresi uzatıldı
Ödemeler yarın başlıyor!
Ödemeler yarın başlıyor!
Eşinizin izni olmadan satamazsınız! Kanunda önemli yenilik...
Eşinizin izni olmadan satamazsınız! Kanunda önemli yenilik...
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Altın yatırımcılarına önemli uyarı!
Altın yatırımcılarına önemli uyarı!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Bakan açıkladı! Ödemeler 8 Eylül’de başlıyor
Bakan açıkladı! Ödemeler 8 Eylül’de başlıyor
Altının yükselişi devam ediyor!
Altının yükselişi devam ediyor!
Okuyucu Yorumları 24 yorum
vatandaşın cari acığı ne olacak ???????
bu damat laf ebeliginden baska bir iş bilmiyor.
bakanım bakmayanım lütfen cebine bir 50tl koyda çarşıya bir in karnını doyurabilecenmi
tabi düşecek,100 bin tl arabayı bize 350 bine kakalıyorsunuz.Kim ne alıyorki.Sen bir de devletin gelirlerindeki düşüşü acıklasana.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otomobilde ÖTV etkisi: Kredi aramaları bir haftada yüzde 30 azaldı
ÖTV etkisi: Bir haftada yüzde 30 azaldı
Alman şirketleri normalleşmeyi gelecek yaza bekliyor
Alman şirketleri normalleşmeyi gelecek yaza bekliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6 kurum tek çatı altında birleşiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6 kurum tek çatı altında birleşiyor
Dolar yükselecek mi? Eğer bu hamle işe yararsa...
Eğer bu hamle işe yararsa...
İkinci el araç alırken kilometre oyununa dikkat
İkinci el araç alırken kilometre oyununa dikkat
Uzmandan 2021 altın yorumu; "2 bin doların üstüne çıkmaz" Altın düşmeye devam edecek mi, yatırım yapılır mı?
Ünlü bankadan altın yorumu; "2 bin doların üstüne çıkmaz"

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.