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Bakan Albayrak'tan tüketici güven endeksi değerlendirmesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.09.2020 11:22 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik verilerin iyi geldiğini ve yılın tahminlerden iyi bir noktada tamamlanacağını bildirdi.

Bakan Albayrak'tan tüketici güven endeksi değerlendirmesi

Albayrak, Twitter hesabından, eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini değerlendirdi.

Endeksteki yükselişe dikkati çeken Albayrak, "Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustosa göre tüketici güven endeksi yüzde 3,2 artarak 82 oldu. Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

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Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustos'a göre tüketici güven endeksi %3,2 artarak 82,0 oldu.

Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşaallah. pic.twitter.com/37THt7KMd2

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 22, 2020


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