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Bakan Albayrak'tan 'VakıfBank' paylaşımı

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.06.2020 16:39 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, VakıfBank'ın istikrarlı büyüme sergilediğini belirterek, sosyal medyadan tebrik etti.

Bakan Albayrak'tan 'VakıfBank' paylaşımı

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, "VakıfBank çok istikrarlı bir büyüme sergiliyor. Hayalleri, hedefleri olan büyük Türkiye'nin değişim ve dönüşümüne ortaklık ediyor. Tebrik ederim" dedi.

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