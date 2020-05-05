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Bakan Albayrak, uluslararası yatırımcılarla görüşecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.05.2020 17:42 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası yatırımcılarla telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantıda bir araya gelecek.

Bakan Albayrak, uluslararası yatırımcılarla görüşecek

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre; Citigroup ve Societe Generale ile 6 Mayıs Çarşamba günü saat 16.00'da düzenlenecek toplantı, basına kapalı olacak. Bakan Albayrak, uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin ekonomi ve finans politikalarını anlatacak. Koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye'nin aldığı ekonomik tedbirlerin yanı sıra, salgından sonraki sürece ilişkin de Türkiye'nin nasıl bir ekonomi politikası izleyeceği konusunda detayları paylaşacak. Telekonferans toplantısının ana konularından birisini de Türkiye'nin koronavirüs mücadelesi oluşturacak. Bakan Albayrak'ın, salgınla mücadelede Türkiye'nin tarihi bir başarı ortaya koyduğuna dikkat çekeceği öğrenildi. Bakan Albayrak, toplantıda özellikle Türkiye'ye inanıp uzun vadeli yatırım yapan portföy yatırımcıların merak ettikleri konularda sorularını da yanıtlayacak.

KAYNAK:DHA

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