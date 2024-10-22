Bakan Bayraktar 2002 yılı ile kıyasladı! Asgari ücretli 2024 yılında kaç litre akaryakıt alabiliyor?

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor. Geçtiğimiz hafta zam gelen benzin ve motorine bugün indirim gelmişti. Brent petrolünde yaşanan ani çakılmalara ve yükselişler, Orta Doğu krizleri petrol fiyatlarını etkiliyor.

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan fiyat artışlarının asgari ücretliye nasıl bir etkisi olduğuna dair soru önergesi verildi. Türkiye'nin özel haberine göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 1 Ocak 2002 ve 1 Ocak 2024 asgari ücret ile kaç litre akaryakıt alınabildiğini hesapladı.

KIYAS YAPTI

Bayraktarü hesaplamasında Ocak 2002'de asgari ücretlinin 127 litre benzin alabiliyorken 2024 ocak ayında 483 litre benzin alabildiğini aktardı.

Ayrıca Bayraktar, “Bununla birlikte 2024 yılının ilk 10 ayında net asgari ücretin sabit kalmasına karşın benzin fiyatlarında serbest piyasada oluşan dalgalanmalar sebebiyle asgari ücretle alınabilecek benzin miktarı değişiklik gösterebilmekte” şeklinde konuştu.

AKARYAKITA ETKİ EDEBİLECEK DURUMLARI SIRALADI

Bakan Bayraktar, uluslararası ham petrol fiyatının yanı sıra navlun bedeli, döviz kuru, ülkelerin mevzuatlarına göre gümrük vergileri, diğer vergileme unsurları, tarafların özel hukuk hükümleri çerçevesinde aralarındaki anlaşmalar, benzin ve motorin gibi ürünlerin kendi arz-talepleri ile belirli bir zamandaki dönemsel gelişmelerin de akaryakıt fiyatlarının oluşumuna etki edebildiğini ifade etti.