FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Bayraktar: 30 bin varil petrol üretim seviyesine ulaştık

Bakan Bayraktar: 30 bin varil petrol üretim seviyesine ulaştık

13.12.2023 19:32 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Bayraktar, "Şehit Astsubayımız Esma Çevik ve şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın’ın adını verdiğimiz iki sahada şu an itibariyla günlük yaklaşık 30 bin varil ham petrol üretim seviyesine ulaştık. Üretimi 2024 yılı sonunda 100 bin varile çıkarmak üzere çalışmalarımıza yoğun şekilde devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Bakan Bayraktar: 30 bin varil petrol üretim seviyesine ulaştık

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Orta Doğu başta olmak üzere Afrika, Kafkasya ve diğer coğrafyalarda Milli şirketlerimiz TPAO ve BOTAŞ ile petrol ve doğal gaz projelerinde yer alacağız." ifadelerini kullandı.

Bayraktar "Şehit Astsubayımız Esma Çevik ve şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın’ın adını verdiğimiz iki sahada şu an itibariyla günlük yaklaşık 30 bin varil ham petrol üretim seviyesine ulaştık. Üretimi 2024 yılı sonunda 100 bin varile çıkarmak üzere çalışmalarımıza yoğun şekilde devam ediyoruz." açıklamasını da yaptı.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa düştü, Demirtaş'ın paylaşımı olay olduBorsa düştü, Demirtaş'ın paylaşımı olay oldu
2024 maaş zammında şifre: Yüzde 50! 2024 maaş zammında şifre: Yüzde 50!
Darphane’den altın için yeni hamle! Dijital altın alım satımına ‘BİGA’ sistemi geliyorDarphane’den altın için yeni hamle! Dijital altın alım satımına ‘BİGA’ sistemi geliyor
Anahtar Kelimeler:
Bakan bayraktar
En Çok Okunan Haberler
"Artık hür ve müstakilim" diyerek istifa etmişti! İYİ Parti'de bir gün sonra sürpriz gelişme

"Artık hür ve müstakilim" diyerek istifa etmişti! İYİ Parti'de bir gün sonra sürpriz gelişme

Savcının odasında pozlar veren kadın avukatın paylaşımları sosyal medyada gündem oldu

Savcının odasında pozlar veren kadın avukatın paylaşımları sosyal medyada gündem oldu

Borsa düştü, Demirtaş'ın paylaşımı olay oldu

Borsa düştü, Demirtaş'ın paylaşımı olay oldu

2024 maaş zammında şifre: Yüzde 50!

2024 maaş zammında şifre: Yüzde 50!

30 bin varil petrol üretim seviyesine ulaştık

30 bin varil petrol üretim seviyesine ulaştık

Darphane’den altın için yeni hamle! Dijital altın alım satımına ‘BİGA’ sistemi geliyor

Darphane’den altın için yeni hamle! Dijital altın alım satımına ‘BİGA’ sistemi geliyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell outdoor ayakkabı indirime girdi

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell outdoor ayakkabı indirime girdi

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı! Viral olan görüntüler

Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı! Viral olan görüntüler

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.