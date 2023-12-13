Bakan Bayraktar: 30 bin varil petrol üretim seviyesine ulaştık

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Orta Doğu başta olmak üzere Afrika, Kafkasya ve diğer coğrafyalarda Milli şirketlerimiz TPAO ve BOTAŞ ile petrol ve doğal gaz projelerinde yer alacağız." ifadelerini kullandı.

Bayraktar "Şehit Astsubayımız Esma Çevik ve şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın’ın adını verdiğimiz iki sahada şu an itibariyla günlük yaklaşık 30 bin varil ham petrol üretim seviyesine ulaştık. Üretimi 2024 yılı sonunda 100 bin varile çıkarmak üzere çalışmalarımıza yoğun şekilde devam ediyoruz." açıklamasını da yaptı.







