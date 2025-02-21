Bakan Bayraktar açıkladı! Elektrik ve doğal gaza zam için o tarihi işaret etti

Elektrik ve doğal gaz faturalarına zam gelecek mi? Havaların iyice soğuması ile milyonlarca vatandaş bu sorunun cevabını arıyor. Dün TGRT Haber canlı yayınına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu sorunun cevabını verdi.

DOĞAL GAZ VE ELEKTRİĞE ZAM VAR MI?

Bayraktar, elektrik ve doğal gaz fiyatlarında nisan ayına kadar bir artış görmediklerini kaydederek, "Hedefimiz mümkün olduğu kadar oluşan maliyetlerde vatandaşlarımıza bunu yansıtmamak" sözlerini kullandı.

Bayraktar, "Kışı doğal gaz ve elektrikte hanelere herhangi bir fiyat artışı olmadan, zam olmadan inşallah geçiriyoruz" dedi ve nisan ayını işaret edip, "Nisana kadar artış hane halkı için öngörmüyoruz" ifadelerini kullandı.

1,2 MİLYON KİŞİ ETKİLENECEK

Bakan Bayraktar ayrıca yıllık tüketimi 5 bin kilovaatsaati aşanların, elektrik sübvansiyonundan yararlanamamasına ilişkin düzenlemeye ilişkin de açıklamada bulundu. Bayraktar muhalefetin yanlış ve çarpıtma yaptığının altını çizerek şu cümleleri sarf etti:

"42 milyon abonenin 1,2 milyonu bu düzenlemeden etkilenecek. Geri kalan 40 milyon 800 bin abonenin hayatında herhangi bir şey değişmeyecek. 2024 yılında 5 bin kilovatsaat tüketimi aşan aboneler şubat ayından itibaren destek kapsamından çıkarılıyor"

AKKUYU HAKKINDA AÇIKLAMA

Akkuyu Nükleer Santrali için de açıklamada bulunan Bakan Bayraktar, 2025 yılının çok kritik olduğunun altını çizerek, şu cümleleri kurdu:

"Akkuyu'nun ilk reaktörünün artık test amaçlı da olsa elektrik üretimi için en kritik yıl diyebilirim. Hedefimiz en kısa sürede bu projeyi tümüyle tabi tamamlamak 4 reaktörle"