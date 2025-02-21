FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Bayraktar açıkladı! Elektrik ve doğal gaza zam için o tarihi işaret etti

Bakan Bayraktar açıkladı! Elektrik ve doğal gaza zam için o tarihi işaret etti

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
21.02.2025 10:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dün katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, doğal gaz ve elektrik faturalarına zam gelip gelmeyeceğinden son dönemde elektrik faturalarına yapılan düzenlemeye kadar kritik açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Bakan Bayraktar açıkladı! Elektrik ve doğal gaza zam için o tarihi işaret etti

Elektrik ve doğal gaz faturalarına zam gelecek mi? Havaların iyice soğuması ile milyonlarca vatandaş bu sorunun cevabını arıyor. Dün TGRT Haber canlı yayınına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu sorunun cevabını verdi.

elektrik

DOĞAL GAZ VE ELEKTRİĞE ZAM VAR MI?

Bayraktar, elektrik ve doğal gaz fiyatlarında nisan ayına kadar bir artış görmediklerini kaydederek, "Hedefimiz mümkün olduğu kadar oluşan maliyetlerde vatandaşlarımıza bunu yansıtmamak" sözlerini kullandı.

doğal-gaz

Bayraktar, "Kışı doğal gaz ve elektrikte hanelere herhangi bir fiyat artışı olmadan, zam olmadan inşallah geçiriyoruz" dedi ve nisan ayını işaret edip, "Nisana kadar artış hane halkı için öngörmüyoruz" ifadelerini kullandı.

AA-20240917-35666494-35666493-BAKAN_BAYRAKTAR_TURKIYENIN_ENERJI_DONUSUM_VIZYONUNU_ANLATTI

1,2 MİLYON KİŞİ ETKİLENECEK

Bakan Bayraktar ayrıca yıllık tüketimi 5 bin kilovaatsaati aşanların, elektrik sübvansiyonundan yararlanamamasına ilişkin düzenlemeye ilişkin de açıklamada bulundu. Bayraktar muhalefetin yanlış ve çarpıtma yaptığının altını çizerek şu cümleleri sarf etti:

"42 milyon abonenin 1,2 milyonu bu düzenlemeden etkilenecek. Geri kalan 40 milyon 800 bin abonenin hayatında herhangi bir şey değişmeyecek. 2024 yılında 5 bin kilovatsaat tüketimi aşan aboneler şubat ayından itibaren destek kapsamından çıkarılıyor"

thumbs_b_c_1b69ea474589d9862abab98e98ee7e48

AKKUYU HAKKINDA AÇIKLAMA

Akkuyu Nükleer Santrali için de açıklamada bulunan Bakan Bayraktar, 2025 yılının çok kritik olduğunun altını çizerek, şu cümleleri kurdu:
"Akkuyu'nun ilk reaktörünün artık test amaçlı da olsa elektrik üretimi için en kritik yıl diyebilirim. Hedefimiz en kısa sürede bu projeyi tümüyle tabi tamamlamak 4 reaktörle"

Canlı Borsa
O kuruluşlara 30 milyon liralık para cezası!O kuruluşlara 30 milyon liralık para cezası!
Yeni zam kapıda: Bu geceye dikkat!Yeni zam kapıda: Bu geceye dikkat!
Anahtar Kelimeler:
doğal gaz Zam elektrik enerji ve tabii kaynaklar bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
15 yaşındaki çocuğa toplu cinsel istismar! Şanlıurfa bu iğrenç olayı konuşuyor

15 yaşındaki çocuğa toplu cinsel istismar! Şanlıurfa bu iğrenç olayı konuşuyor

G.Saray elendi ortalık karıştı! Tepkiler çığ gibi: İşte ligin hali...

G.Saray elendi ortalık karıştı! Tepkiler çığ gibi: İşte ligin hali...

10 peynir markası o listenin başını çekti!

10 peynir markası o listenin başını çekti!

1 Nisan'da başlayacak, e-Devlet ayrıntısına dikkat!

1 Nisan'da başlayacak, e-Devlet ayrıntısına dikkat!

Kredilerde yüzde 1 faiz için tarih verildi!

Kredilerde yüzde 1 faiz için tarih verildi!

Elektrik ve doğal gaza zam için o tarihi işaret etti

Elektrik ve doğal gaza zam için o tarihi işaret etti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.