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Bakan Bayraktar'dan elektrik zammı açıklaması! Fatura destek uygulamasını hatırlattı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
30.06.2024 14:29
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle elektriğin farklı grupları için fiyat artışı yapıldığını bildirdi. EPDK'nın yüzde 38'lik zammı gündem oldu. Zamla ilgili bir açıklama da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan geldi.

Bakan Bayraktar'dan elektrik zammı açıklaması! Fatura destek uygulamasını hatırlattı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle elektriğin farklı grupları için fiyat artışı yapıldığını bildirdi. Yüzde 38'lik zam eleştirilere neden oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik tarifesinde yapılan fiyat değişikliğine değinerek, fiyat artışlarında pandemi sonrası emtia ve enerjide fiyat artışının rolü olduğunu kaydetti.

Bayraktar, Kanal 7'de katıldığı programda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Emtiadan kaynaklı fiyatlar üzerinde baskı olduğuna işaret eden Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Zaman zaman soruluyor niye benzin fiyatları Türkiye'de düşmüyor? Çünkü bir başka değişken daha var ürünlerimizde. Yani döviz fiyatı da önemli. Ama biz özellikle pandemi sürecinden başlayarak vatandaşlarımıza bir destek programı uyguladık. Yani vatandaşlarımızın bundan en az etkilenmesi için elimizde ne kadar imkan varsa bunları sunacak şekilde bir fiyatlama içerisinde olduk.

ELEKTRİK ZAMMI

Yüzde 38'lik bir elektrik fiyat değişikliği var ama doğal gazda 293 milyar lira, elektrikte ise yaklaşık 291 milyar liralık devletin bir desteği var. Toplamda 20 milyar dolara yakın bir paradan bahsediyoruz. Temmuzdaki düzenlemeyi yapmasaydık toplamda oluşacak destek miktarı 584 milyar lira.

FİYAT ARTIŞLARINA RAĞMEN DEVLET FATURADA DESTEK VERİYOR

Hala bugün fiyat artışlarına rağmen 1000 liralık faturada 600 lirasını devlet destek olarak karşılıyor.

Doğal gazda 700 lirasını devletimiz karşılıyor. İmkanlarımız ölçüsünde vatandaşlarımıza ne yapabilirsek bunu yapmaya gayret ediyoruz."

Express


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