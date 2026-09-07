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Bakan Bayraktar'dan şirketlere net mesaj: İşçiye borcu olana teşvik yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, maden işçileriyle bir araya gelerek ücret ve çalışma koşullarına ilişkin önemli mesajlar verdi. Yerli kömürden elektrik üreten santrallere 2029 sonuna kadar sağlanacak alım garantisine dikkat çeken Bayraktar, teşviklerden yararlanmanın önündeki "kırmızı çizgiyi" de açıkladı.

Bakan Bayraktar'dan şirketlere net mesaj: İşçiye borcu olana teşvik yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçul ve beraberindeki Doruk Madencilik işçilerini Bakanlıkta kabul etti.

Bayraktar, madencilerle sohbet ederek onlardan gelen talepleri dinledi.

"İŞİN KARŞILIĞININ VERİLMEMESİ ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Görüşmede, işçilerin hak ettikleri ücreti almasının en önemli mesele olduğunu belirten Bayraktar, "En zor işlerden birisini madencilerimiz yapıyor. Yerin altından bir ekonomik varlığı çıkarıp ekonomiye katıyoruz. Çok kıymetli, çok ağır bir iş yapılıyor. Bu iş yapılırken bu işin karşılığının verilmemesi asla kabul edilebilecek bir şey değil. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Siz haklı bir mücadele verdiniz. Biz hep yanınızda olduk, başından beri. Biz aynı hedef için çalıştık, karşı taraf değiliz." ifadelerini kullandı.

"İŞÇİYE BORCU OLAN FİRMAYA TEŞVİK VERMİYORUZ"

Bayraktar, yerli kömürden elektrik üreten santrallere 2029 yılı sonuna kadar alım garantisi verdiklerini anımsatarak, "Bu düzenlemeyle madenlerin çalışmasını, buradan gelen kömürle elektrik üretilmesini, Türkiye'nin cari açığında bir azalma olmasını ve madendeki işçilerin istihdamında bir aksama olmamasını hedefliyoruz. Kırmızı çizgimiz, işçiye borcu olan firmaya biz bu teşviki vermiyoruz. Sizleri düşündük. İşçi, hakkını alsın diye o düzenlemeyi yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bayraktar, çevreyle ilgili yatırımın yapılmaması durumunda, firmaya teşvik verilmediğini sözlerine ekledi.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Akçul da sürecin büyük bir başarıyla sonuçlandığını belirterek, "Tüm arkadaşlarım adına size tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Heyetinize de ayrıca teşekkür ediyorum, sizin öncülüğünüzde hepsi emek harcadılar." ifadelerini kullandı.

Madenciler de yaşanan süreçte haklarını almalarına verdiği destek nedeniyle Bakan Bayraktar'a teşekkürlerini iletti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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