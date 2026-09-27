Benzine görülmemiş zam geliyor! Fiyat 90 TL'yi aşacak

Brent petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürerken, benzinde sürücüleri yakından ilgilendiren yeni bir gelişme gündeme geldi. 1 Ekim'de eşel mobil uygulamasının sona ermesiyle birlikte benzine tek seferde şimdiye kadarki en yüksek tutarlı zammın gelmesi bekleniyor.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgilere göre halen litre başına 4 TL 43 kuruş olarak uygulanan ÖTV'nin 14 TL 83 kuruşa yükselmesi bekleniyor. Bu değişiklikle birlikte benzinin litre fiyatına 10 TL 40 kuruş ÖTV ve 2 TL 8 kuruş KDV olmak üzere toplam 12 TL 48 kuruşluk artış yansıyabileceği belirtiliyor.

EŞEL MOBİL UYGULAMASI 1 EKİM'DE SONA ERİYOR

ABD-İran savaşı sonrasında Brent petrol ve akaryakıt fiyatlarında hızlı yükseliş yaşanmış, benzin ve motorinde peş peşe yüksek tutarlı zamlar gündeme gelmişti. Bunun üzerine 4 Mart 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile eşel mobil uygulaması devreye alınmıştı.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın doğrudan tüketiciye yansımasını sınırlamak amacıyla uygulanan sistemde ÖTV esnetilerek geçici bir vergi dengeleme mekanizması oluşturulmuştu. Uygulamanın 1 Ekim 2026 tarihinde sona ereceği daha önce açıklanmıştı.

BENZİNE 12 TL 48 KURUŞLUK ARTIŞ GÜNDEMDE

Ekonomi muhabiri Olcay Aydilek, eşel mobil uygulamasının sona ermesiyle birlikte benzin fiyatlarında yaşanabilecek değişime ilişkin değerlendirmede bulundu.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Benzine, bir seferde tüm zamanların en büyük zammı... Benzinde, eşel mobil uygulaması 1 Ekim’de sona erecek, halen litrede 4,43 TL olan ÖTV tutarı, 14,83 TL’ye çıkacak. 10,40 TL ÖTV ve 2,8 TL KDV olmak üzere toplam 12,48 TL zam gündeme gelecek. Benzin, bir anda 90 TL’yi aşacak.</p>— Olcay aydilek (@olcay_aydilek) <a href="https://x.com/olcay_aydilek/status/2103368897080574438?ref_src=twsrc%5Etfw">September 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Aydilek'in aktardığına göre, uygulamanın kaldırılmasıyla litre başına 4 TL 43 kuruş olan ÖTV'nin 14 TL 83 kuruşa yükselmesi bekleniyor. Böylece önümüzdeki hafta benzinde 10 TL 40 kuruş ÖTV ve 2 TL 8 kuruş KDV kaynaklı olmak üzere toplam 12 TL 48 kuruşluk fiyat artışı gündeme gelebilecek.

Söz konusu artışın gerçekleşmesi halinde benzinde tek seferde uygulanacak zam tutarının rekor seviyeye ulaşacağı ifade ediliyor.