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Bakan Bayraktar duyurdu! BOTAŞ ile ExxonMobil arasında LNG ticaretine ilişkin işbirliği anlaşması imzalandı

08.05.2024 22:29
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve ExxonMobil arasında sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretine ilişkin işbirliği anlaşması imzalandığını duyurdu.

Bakan Bayraktar duyurdu! BOTAŞ ile ExxonMobil arasında LNG ticaretine ilişkin işbirliği anlaşması imzalandı

Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabından söz konusu anlaşmaya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD'nin halihazırda Türkiye'nin LNG tedariki sağladığı önemli ülkelerden biri olduğunu belirten Bayraktar, "Çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiğimiz Washington'da BOTAŞ ve ExxonMobil arasında LNG ticaretine ilişkin bir işbirliği anlaşması imzaladık." ifadelerini kullandı.

"ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNE KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bayraktar, "Uzun vadeli olması planlanan bu anlaşma ile kaynaklarımızı çeşitlendirme noktasında bir adım daha atmış olacağız. Gazlaştırma kapasitesiyle dünyada sayılı ülkeler arasında yer alıyoruz. Hem ülkemizin hem bölgemizin enerji arz güvenliğine katkı sağlamaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı. Öte yandan, Bayraktar, Washington'da Caspian Policy Center Yönetim Kurulu üyeleriyle de buluştuklarını bildirdi.

Türkiye'nin hem yerli kaynaklarının hem de uluslararası işbirlikleriyle sağladığı kaynak çeşitliliğinin ülkenin ve Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkısına dikkati çektiklerini aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"Hazar Bölgesi ülkeleri ve ülkemiz arasında gerçekleştirilecek yeni altyapı projeleri de bu katkıyı güçlendirecek, küresel enerji arz güvenliğini de olumlu yönde etkileyecektir."

"TÜRKİYE'YE YILDA 2,5 MİLYON TON LNG SAĞLAYACAK"

Bayraktar, bu kapsamda Exxon ile uzun vadeli bir anlaşma için görüştüklerine dikkati çekerek, anlaşmayla Türkiye'nin yılda 2,5 milyon ton LNG sağlayacağını belirtti. Bakan Bayraktar, Exxon ile görüşmelerin tamamlanması halinde anlaşmanın 10 yıl sürebileceğini aktarmıştı.

Türkiye'nin tedarik güvenliğini sağlamak için farklı kaynaklardan gaz alımı seçeneklerini değerlendirdiklerini ifade eden Bayraktar, "Tedarik güvenliği için bir yerden gaz almamız gerekiyor. Bu Rusya olabilir, Azerbaycan olabilir, İran olabilir veya LNG seçenekleri olabilir. Rekabetçi bir noktadan değerlendirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullanmış ve en uygun seçeneklere yöneleceklerini kaydetmişti.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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BOTAŞ exxonmobil lng alparslan bayraktar
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