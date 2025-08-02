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Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye'den Suriye'ye gaz akışı resmen başladı!

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle Türkiye'den Suriye'ye gaz ihracatı bugün yeniden başladı. Söz konusu gaz, Halep'teki doğal gaz santralinde elektrik üretme amacıyla kullanılacak ve yaklaşık 1200 megavatlık elektriğe dönüştürülecek. Bakan Bayraktar, "Bu hattan taşınacak gaz, yılda 2 milyar metreküpe ulaşabilecek" dedi.

Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye'den Suriye'ye gaz akışı resmen başladı!
Ezgi Sivritepe

Türkiye ile Suriye arasında enerji ilişkileri ilerlemeye devam ediyor. Baas rejiminin devrilmesi ile beraber Suriye'deki hayatın yeniden normalleştirilmesi süreci de başladı. Bu kapsamda zarar gören doğal gaz boru hatlarının onarılmasıyla 21 Mayıs'ta Kilis'ten Halep'e uzanan bağlantı tamamlandı.
Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye den Suriye ye gaz akışı resmen başladı! 1

BUGÜN BAŞLADI!

Günlük 6 milyon metreküp gaz taşıma kapasitesine sahip hattan ihracat bugün resmen başladı. Bu kapsamda, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen doğal gaz, Kilis üzerinden Suriye'ye iletilecek. Bu hattan taşınacak gaz, yılda 2 milyar metreküpe ulaşabilecek.

Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye den Suriye ye gaz akışı resmen başladı! 2

10 SAATE KADAR ÇIKACAK

Söz konusu gaz, Halep'teki doğal gaz santralinde elektrik üretme amacıyla kullanılacak ve yaklaşık 1200 megavatlık elektriğe dönüştürülecek. Böylece mevcutta Suriye'de üretilen elektrik miktarı yaklaşık 2 katına çıkacak. Suriye'de günde 3-4 saat süren elektrik arzı bu destekle 10 saate kadar çıkmış olacak.

Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye den Suriye ye gaz akışı resmen başladı! 3

BAKAN BAYRAKTAR'DAN AÇIKLAMA

Hattın açılışında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bir konuşma yaptı. Bakan Bayraktar konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlığımızdan iki uzman heyetini Şam'a gönderdik. Heyetlerimiz çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamladılar. Türkiye olarak 2017'den bu yana Afrin ve İdlib gibi bölgelere elektrik tedariğini sağlıyoruz. Elektriği 8 ayrı noktadan Suriye'ye ihraç ediyoruz.

Çalışmalarımız tamamlandığından bağlantı kapasitemiz 860 megavata ulaşacak ve Suriye'de 1.6 milyon hanenin elektriğini sağlayacağız.
Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye den Suriye ye gaz akışı resmen başladı! 4

"YILDA 2 MİLYAR METREKÜP GAZ İHRAÇ EDECEĞİZ"

Geçtiğimiz Mayıs ayında Şam'a ziyaret gerçekleştirdik. Enerji, madencilik ve hidrokarbon alanlarında Suriye ile işbirliği imzalandık. Bu anlaşma kapsamında Halep'teki elektrik santrallerinin doğal gaz ihtiyacını Türkiye'den boru hattı sağlamak için adım attık. Bu hat Kilis'in Suriye sınırında bulunan ve Kilis'in Yavuzlu köyünde yer alan ölçüm istasyonuna kadar gelmiş durumda. Hattın Suriye kısmı için Suriye gaz şirketi ile çalıştık. Birazdan Azerbaycan'dan gelen gazı Kilis üzerinden Suriye'ye vereceğiz. Yavuzlu ölçüm istasyonunda günde 6 milyon metreküpe kadar gaz taşıyacağız. Bu hattan taşınacak gaz, yılda 2 milyar metreküpe ulaşabilecek.
Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye den Suriye ye gaz akışı resmen başladı! 5

"SURİYE'DE ELEKTRİK ARZI GÜNDE 10 SAATE KADAR ÇIKACAK"

Söz konusu gaz, Halep'teki doğal gaz santralinde elektrik üretme amacıyla kullanılacak ve yaklaşık 1200 megavatlık elektriğe dönüştürülecek. Böylece mevcutta Suriye'de üretilen elektrik miktarı yaklaşık 2 katına çıkacak. Suriye'de günde 3-4 saat süren elektrik arzı bu destekle 10 saate kadar çıkmış olacak."

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Anahtar Kelimeler:
suriye Türkiye doğal gaz alparslan bayraktar
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