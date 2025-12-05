Bakan Bayraktar: Enerji filomuzun 6'ncı gemisi Türkiye'de

Türkiye'nin enerji filosuna dahil ettiği 6'ncı sondaj gemisi Mersin'e ulaştı. Türkiye'nin Mavi Vatan'daki varlığını güçlendirecek olan 228 metre uzunluk ve 42 metre genişlikteki 7'nci nesil ultra derin deniz sondaj gemisi, 12 bin metre azami sondaj derinliğine sahip.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Enerji filomuzun 6'ncı gemisi Türkiye'de. Yüksek teknolojiye sahip yeni nesil gemimizin katılımıyla 6 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisinden oluşan dev bir güce ulaştık. Böylece Türkiye, dünyanın en büyük 4'üncü enerji filosuna sahip ülke konumuna yükseldi. Derin denizlerdeki keşif ve üretim kapasitemizi zirveye taşıyan, Mavi Vatan ve ötesi için bizlere yeni ufuklar açan bu güçlü filoyla enerjide tam bağımsızlık hedefimize kararlılıkla yürüyoruz" ifadelerini kullandı. Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır