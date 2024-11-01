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Bakan Bayraktar kış ayları için 'enteresan olacak' dedi! Elektrikten sonra doğal gaz faturalarında da il bazında fiyatlandırma gündemde

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
01.11.2024 08:25
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, basın mensupları ile bir araya geldi. Bakan Bayraktar, elektrikte başlayacak olan Az tüketenden az, çok tüketenden gerçek maliyet alınması" çalışmasının doğal gazda da devreye gireceğini duyurdu. İller bazında bir çalışma olacağını aktaran Bakan Bayraktar ayrıntıları aktardı.

Bakan Bayraktar kış ayları için 'enteresan olacak' dedi! Elektrikten sonra doğal gaz faturalarında da il bazında fiyatlandırma gündemde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gazetecilere yaptığı değerlendirmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Ekim'de Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Putin ile enerji başlığı altında da görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

DOĞAL GAZ İÇİN ÖZEL FİYAT TALEBİ

Bakan Bayraktar, Rusya ile ilgili doğal gaz konusunun üç madde şeklinde gündemlerinde olduğunu aktararak, doğal gaz için özel fiyat istendiğini ifade etti. Bakan Bayraktar açıklamalarında şu cümleleri sarf etti:

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"Bir tanesi Doğal gaz Ticaret Merkezi. Bir diğeri Rusya ile doğal gaz fiyatı konusu. Türkiye olarak bize özel bir fiyat istiyoruz. Ayrıca 2025 sonunda bitecek çok büyük bir kontrat var, bunun yenilenme şartlarını konuşuyoruz. Burada bir paket anlaşma geliştirmek lazım. 2025 içerisinde Botaş- Gazprom arasında yüzde 50-50 ortaklıkta İstanbul Finans Merkezi'nin içinde bir şirket bu ticaret platformunu işletecek"

BU YIL 'ENTERESAN' OLACAK

Bu sene kış aylarının doğal gaz açısından "enteresan" geçebileceğini aktaran Bayraktar, "Bu yıl Ukrayna transiti doluyor ve süresi uzatılmayacak gibi gözüküyor. Yani Avrupa'ya Rusya'dan gaz aralık sonunda ya da ocakta kesilebilir. O zaman böyle gazda Avrupa'da fiyatlar yükselirse bunun bize bir negatif etkisi olmasın istiyoruz. Arz güvenliğinde bir sıkıntımız yok ama fiyatla alakalı negatif etkisi olmasın istiyoruz. Dolayısıyla Rusya ile fiyat ve yeni kontrat süreci önemli" dedi.

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İLLERDE BAZINDA DOĞAL GAZ FATURASI GÜNDEMDE!

Bakan Bayraktar, enerjide sübvansiyonların ihtiyacı olanlara yapılabilmesi için önümüzdeki yıl elektrikte olacağı gibi doğal gazda da kademeli bir fiyatlandırmaya gidileceğini söyledi. Konu ile ilgili ayrıntı veren Bayraktar şu cümleleri kaydetti:
"Doğal gazda da elektrikte olduğu gibi 2025 şubat ayında kademeli fiyatlandırmaya geçmek istiyoruz. Ama doğal gazda farklı durumlar da var. Mesela memleketi Erzurum gibi soğuk bir yer olan normal bir vatandaş belki 1200 metreküp tüketiyor, Antalya'da bu tüketim 600 metreküpe düşüyor. Burada iller bazında bir çalışma olacak. Doğal gaz biraz daha komplike ama orada da kademeli fiyatlandırmaya geçmek istiyoruz" dedi.

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Doğal gaz faturası elektrik alparslan bayraktar
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