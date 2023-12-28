FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Bayraktar: Yeni bir nükleer enerji çağı başlıyor

Bakan Bayraktar: Yeni bir nükleer enerji çağı başlıyor

28.12.2023 16:39 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Dubai'de düzenlenen COP28 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde küresel nükleer enerji kapasitesinin 3 katına çıkarılmasının hedeflendiğini aktararak,"O kapsamda aslında nükleerin yeniden doğuşuna şahit olduk. Yani yeni bir nükleer enerji çağı başlıyor." dedi.

Bakan Bayraktar: Yeni bir nükleer enerji çağı başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar , yeni bir nükleer enerji çağının başladığını belirterek, bu kapsamda Türkiye'nin de nükleer enerji hedeflerine de değindi. Bayraktar, Türkiye'nin 2035’e kadar 7 bin 200 megavat, 2050'ye kadar 20 bin megavatlık nükleer enerji kurulu güce ulaşmak olduğunu dile getirdi. Bayraktar, sanayiye doğal gaz arzında sıkıntı öngörüldiğini ifade etti.

Bayraktar, bugüne kadar sanayi kuruluşlarına tahsis edilen fakat faaliyete geçmeyen 26 bin megavat rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesinin olduğunu belirterek, "Bu yatırımların bir an önce hayata geçmesi bizim için fevkalade önemli. Sizlerden istirhamım, bu kapasiteleri bir an önce hayata geçirin ve elektrik üretmeye başlayın." dedi.

toplantı

Bakan Bayraktar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirilen Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Buradaki konuşmasında OSB'lerin enerji üretimi ve tüketimindeki yerine değinen Bayraktar, Türkiye'de 2002'de doğal gaz ulaştırılan OSB sayısının sadece 7 olduğunu, bugün ise bu sayının 214'e çıktığını kaydederek, "Geçtiğimiz yıl sanayide doğal gaz tüketimi 13,4 milyar metreküp olarak gerçekleşti. Yani toplam tüketim içinde yüzde 25'lik pay sanayiye ait. Ayrıca ülkemizde tüketilen elektriğin içinde 108 milyar kilovatsaati yani yaklaşık yüzde 33'ü sanayide kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

Öz tüketimde organize sanayi bölgelerinin enerji yatırımlarının kapasitesinin, 3 bin 462 megavatı yenilenebilir olmak üzere 7 bin 156 megavata ulaştığına dikkati çeken Bayraktar, rüzgar ve güneş enerjisi alanında bugüne kadar sanayi kuruluşlarına tahsis edilen fakat faaliyete geçmeyen 26 bin megavatlık kapasite bulunduğunu ifade etti.

Bayraktar, sanayicilere hitaben "Bu yatırımların bir an önce hayata geçmesi bizim için fevkalade önemli. Sizlerden istirhamım, bu kapasiteleri bir an önce hayata geçirin ve elektrik üretmeye başlayın." diye konuştu.

"BU SENE SANAYİYE DOĞAL GAZ ARZINDA SIKINTI ÖNGÖRÜLMÜYOR"

Bakan Bayraktar, son yıllarda ülkenin doğal gaz altyapısının yapılan yatırımlarla ciddi anlamda güçlendirildiğini ve gaz ihtiyacının yüzde 50'sini sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) olarak tedarik edebilecek seviye ulaştığını söyledi.

Önceki yıllarda sanayiye, doğal gaz arzında sıkıntılar yaşandığına işaret eden Bayraktar, bu yıl doğal gaz depolarının tamamen dolu olduğunu vurguladı.

Bayraktar, "İnşallah, bu yıl için böyle bir sıkıntı öngörmüyoruz. Biz herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden inşallah bu süreci sıkıntısız atlatacağız Bundan sonraki süreçte de kendi gazımızın daha yoğun devreye girmesiyle de artık bu konuyu herhangi bir şekilde gündemimizden çıkarmış olacağız." dedi.

2024-2030 ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ EYLEM PLANI OCAKTA AÇIKLANACAK

Bakan Bayraktar, 2035'te Türkiye'nin elektrik tüketiminin 511 milyar kilovatsaate çıkacağını belirterek, bu yüksek talebe rağmen yenilenebilir enerjinin elektrik üretimi içindeki payını yüzde 55'e, kurulu güç içindeki payını ise yüzde 65'e çıkarmayı öncelikli hedefimiz olarak belirlendiğini aktardı.

Enerji verimliliğinin de sürdürülebilir büyümenin ve enerji alanında tüm hedeflere ulaşılmasının en önemli ayağını teşkil ettiğini kaydeden Bayraktar, 2017-2023 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (UEVEP) çerçevesinde yaklaşık 8,5 milyar dolarlık yatırımla yüzde 14'ük bir enerji tasarrufu sağladıklarını belirtti.

Bayraktar, 2. UEVEP'e ilişkin "Ocak ayı başında 2024-2030, 2. Ulusal Enerji Verimliliği ve Eylem Planı'mızı açıklayacağız. Orada da 100 milyon tonluk emisyon azaltma hedefi koyuyoruz. Bu program vesilesiyle yatırım miktarlarını da açıklayacağız. Orada önümüze 6-7 farklı sektörde eylem planlarınca tanımlanmış bir alan var." ifadelerini kullandı.

(AA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Işıkhan duyurdu! Çalışan emeklilere 5 bin TL için tarih verdiBakan Işıkhan duyurdu! Çalışan emeklilere 5 bin TL için tarih verdi
Merkez Bankası'ndan asgari ücret açıklamasıMerkez Bankası'ndan asgari ücret açıklaması
BDDK verileri açıkladı: KKM'de çıkışlar hızlandıBDDK verileri açıkladı: KKM'de çıkışlar hızlandı
Anahtar Kelimeler:
enerji ve tabii kaynaklar bakanı nükleer alparslan bayraktar
En Çok Okunan Haberler
Çobana kadın kıyafeti giydirip tecavüz ettiler! O görüntülerle şantaj...

Çobana kadın kıyafeti giydirip tecavüz ettiler! O görüntülerle şantaj...

Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: 'Sözümüze sadık kaldık ama yeterli değil'

Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: 'Sözümüze sadık kaldık ama yeterli değil'

Cüneyt Özdemir canlı yayında ekibine yaptığı zammı açıkladı!

Cüneyt Özdemir canlı yayında ekibine yaptığı zammı açıkladı!

Konutta yeni uygulama resmen başladı!

Konutta yeni uygulama resmen başladı!

1 Ocak’tan itibaren 5 yeni uygulama hayata geçiyor!

1 Ocak’tan itibaren 5 yeni uygulama hayata geçiyor!

Özel sektör çalışanları ne kadar zam alacak? Asgari ücret zammı sonrası ‘makas daraldı’ diyerek duyurdu

Özel sektör çalışanları ne kadar zam alacak? Asgari ücret zammı sonrası ‘makas daraldı’ diyerek duyurdu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.