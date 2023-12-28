Bakan Bayraktar: Yeni bir nükleer enerji çağı başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar , yeni bir nükleer enerji çağının başladığını belirterek, bu kapsamda Türkiye'nin de nükleer enerji hedeflerine de değindi. Bayraktar, Türkiye'nin 2035’e kadar 7 bin 200 megavat, 2050'ye kadar 20 bin megavatlık nükleer enerji kurulu güce ulaşmak olduğunu dile getirdi. Bayraktar, sanayiye doğal gaz arzında sıkıntı öngörüldiğini ifade etti.

Bayraktar, bugüne kadar sanayi kuruluşlarına tahsis edilen fakat faaliyete geçmeyen 26 bin megavat rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesinin olduğunu belirterek, "Bu yatırımların bir an önce hayata geçmesi bizim için fevkalade önemli. Sizlerden istirhamım, bu kapasiteleri bir an önce hayata geçirin ve elektrik üretmeye başlayın." dedi.

Bakan Bayraktar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirilen Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Buradaki konuşmasında OSB'lerin enerji üretimi ve tüketimindeki yerine değinen Bayraktar, Türkiye'de 2002'de doğal gaz ulaştırılan OSB sayısının sadece 7 olduğunu, bugün ise bu sayının 214'e çıktığını kaydederek, "Geçtiğimiz yıl sanayide doğal gaz tüketimi 13,4 milyar metreküp olarak gerçekleşti. Yani toplam tüketim içinde yüzde 25'lik pay sanayiye ait. Ayrıca ülkemizde tüketilen elektriğin içinde 108 milyar kilovatsaati yani yaklaşık yüzde 33'ü sanayide kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

Öz tüketimde organize sanayi bölgelerinin enerji yatırımlarının kapasitesinin, 3 bin 462 megavatı yenilenebilir olmak üzere 7 bin 156 megavata ulaştığına dikkati çeken Bayraktar, rüzgar ve güneş enerjisi alanında bugüne kadar sanayi kuruluşlarına tahsis edilen fakat faaliyete geçmeyen 26 bin megavatlık kapasite bulunduğunu ifade etti.

Bayraktar, sanayicilere hitaben "Bu yatırımların bir an önce hayata geçmesi bizim için fevkalade önemli. Sizlerden istirhamım, bu kapasiteleri bir an önce hayata geçirin ve elektrik üretmeye başlayın." diye konuştu.

"BU SENE SANAYİYE DOĞAL GAZ ARZINDA SIKINTI ÖNGÖRÜLMÜYOR"

Bakan Bayraktar, son yıllarda ülkenin doğal gaz altyapısının yapılan yatırımlarla ciddi anlamda güçlendirildiğini ve gaz ihtiyacının yüzde 50'sini sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) olarak tedarik edebilecek seviye ulaştığını söyledi.

Önceki yıllarda sanayiye, doğal gaz arzında sıkıntılar yaşandığına işaret eden Bayraktar, bu yıl doğal gaz depolarının tamamen dolu olduğunu vurguladı.

Bayraktar, "İnşallah, bu yıl için böyle bir sıkıntı öngörmüyoruz. Biz herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden inşallah bu süreci sıkıntısız atlatacağız Bundan sonraki süreçte de kendi gazımızın daha yoğun devreye girmesiyle de artık bu konuyu herhangi bir şekilde gündemimizden çıkarmış olacağız." dedi.

2024-2030 ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ EYLEM PLANI OCAKTA AÇIKLANACAK

Bakan Bayraktar, 2035'te Türkiye'nin elektrik tüketiminin 511 milyar kilovatsaate çıkacağını belirterek, bu yüksek talebe rağmen yenilenebilir enerjinin elektrik üretimi içindeki payını yüzde 55'e, kurulu güç içindeki payını ise yüzde 65'e çıkarmayı öncelikli hedefimiz olarak belirlendiğini aktardı.

Enerji verimliliğinin de sürdürülebilir büyümenin ve enerji alanında tüm hedeflere ulaşılmasının en önemli ayağını teşkil ettiğini kaydeden Bayraktar, 2017-2023 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (UEVEP) çerçevesinde yaklaşık 8,5 milyar dolarlık yatırımla yüzde 14'ük bir enerji tasarrufu sağladıklarını belirtti.

Bayraktar, 2. UEVEP'e ilişkin "Ocak ayı başında 2024-2030, 2. Ulusal Enerji Verimliliği ve Eylem Planı'mızı açıklayacağız. Orada da 100 milyon tonluk emisyon azaltma hedefi koyuyoruz. Bu program vesilesiyle yatırım miktarlarını da açıklayacağız. Orada önümüze 6-7 farklı sektörde eylem planlarınca tanımlanmış bir alan var." ifadelerini kullandı.

(AA)





