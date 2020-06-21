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Bakan Berat Albayrak'tan Babalar Günü paylaşımı

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.06.2020 14:11 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından Babalar Günü'nü kutladı.

Bakan Berat Albayrak'tan Babalar Günü paylaşımı

Bakan Albayrak paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Hayatı boyunca maddi manevi bütün imkanlarını ailesi için seferber eden, tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan tüm babalarımızın Babalar Günü’nü kutluyorum.

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