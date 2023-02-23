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Bakan Bilgin '1.5 milyar TL tahsis edildi' dedi: Deprem bölgesinde 20 bin 700 kişilik istihdam

23.02.2023 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremin yaralarını sarmak için tüm Türkiye seferber olurken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da bölgede atılan adımlara ilişkin bilgi paylaşımında bulundu. Bakan Vedat Bilgin, "Afetten etkilenen yerlerde kamusal ihtiyaçların giderilmesi için Toplum Yararına Program kapsamında 1.5 milyar TL tahsis ederek 20 bin 700 kişilik istihdam sağladık" açıklamasını yaptı.

Bakan Bilgin '1.5 milyar TL tahsis edildi' dedi: Deprem bölgesinde 20 bin 700 kişilik istihdam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medya hesabından deprem bölgesinde atılan adımlara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Bakan Bilgin kamusal ihtiyaçların giderilmesi adına 1,5 milyar lira tahsil edilerek 20 bin 700 kişiye istihdam sağlandığını duyurdu.

Bakan Bilgin paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Afetten etkilenen yerlerde kamusal ihtiyaçların giderilmesi için Toplum Yararına Program kapsamında 1.5 milyar TL tahsis ederek 20 bin 700 kişilik istihdam sağladık. Sosyal devlet olma bilinciyle emeğin yanında olacak, depremin yaralarını sarmak için elimizden geleni yapacağız."

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