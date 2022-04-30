Bakan Bilgin '1 Mayıs' demişti! Asgari ücret için kritik açıklama yarın gelecek

Enflasyon rakamlarının yüzde 60’ı aşmasıyla ocak ayında yüzde 52 zam yapılan asgari ücret günden güne eridi. “Asgari ücrete temmuzda zam yapılacak mı?” sorusu hala belirsizliğini korurken milyonlarca çalışan temmuz ayına odaklandı. Geride kalan 3 aylık enflasyon verilerinin oluşmasıyla memur ve emekli maaşlarında temmuz zammı yavaş yavaş gün yüzüne çıkarken asgari ücretli çalışanlar da zam beklentisine girdi.

Hükümet ‘enflasyon altında vatandaşımızı ezdirmeyiz’ parolasıyla 3600 ek gösterge, EYT, emekli maaşları, ikramiyeler gibi birçok konuda adım atarken son olarak konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den kritik bir açıklama geldi. Bakan Bilgin 1 Mayıs’ı işaret ederek, temmuz ayında işçi, memur ve emeklilere yönelik artış düzenlemelerin müjdesini verdi.

Bakan Bilgin, “Özellikle enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki Temmuz ayında yeniden işçilerimizi kamu çalışanlarımızı, memurları ve emeklilerimizi koruyacak düzenlemenin haberini vermek istiyorum" dedi.

OCAKTA YÜZDE 31'E YAKIN ZAM YAPILMIŞTI

Emekli ve memur maaşları, Ocak 2022'de sosyal refah düzenlemesi yapılması ile arttı. Yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 2.500 TL'ye yükselirken, memur ve memur emeklisinin zam oranı ise 30,95'e yükseldi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 4 BİN 500 LİRAYA YAKLAŞACAK

Geride kalan 3 aylık enflasyon verilerinin oluşmasıyla gözler yeniden Temmuz ayında yapılacak maaş zammına çevrilmişti. Ekonomistler 6 aylık enflasyon farkının yüzde 34,62 olacağını ifade ederken, hesaplamalar sonunda en düşük maaş memurlarda 6 bin 429 liradan 8 bin 622 liraya yükselecek.

En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4 bin 289 liradan 5 bin 753, esnafta 2 bin 948 liradan 3 bin 969, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 292 liradan 4 bin 432 liraya çıkacak.



