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Bakan Bilgin, “Çalışma hayatıyla ilgili 55 milyar lira destek ortaya koyduk”

07.06.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Bilgin, Türk-İş’in ev sahipliğini yaptığı ILO 109. Uluslararası Çalışma Konferansı’na katıldı. Bakan Bilgin konferansta yaptığı konuşmada, “ILO bizim açımızdan ve tüm çalışanlar açısından olduğu kadar ve demokratik rejimler açısından önemli bir üst örgütlenme Birleşmiş Milletlerin en önemli köklü kuruluşlarından biri. Uluslararası çalışma ilişkilerine norm koyan bir kuruluş” dedi.

Bakan Bilgin, “Çalışma hayatıyla ilgili 55 milyar lira destek ortaya koyduk”

ILO’nun varlığının önemli olduğunu değinen Bakan Bilgin, “ILO Türkiye ilişkilerinin 90 yıllık tarihi var , bu da bizim açımızdan önemlidir. Türkiye ILO ilişkileri bağlamında birçok sözleşmeye imza attı. İlişkimiz anlamlıdır. Bu sene geçen sene Covid-19 yüzünden karşılaşılan sorunlar çalışma hayatını ve ekonomik hayatları olumsuz etkilemiştir bu süreçte çalışma ilişkilerinin üst organizasyonunun çalışma konferansının yapılamaması da başlı başına bir sorundur. Ama ortaya çıkan sorunların niteliğine baktığımız zaman kayıt dışı çalışanların karşılaştığı sorunlar, toplumların yoksul kesimlerinin karşılaştığı sorunlar iş kaybı yaşayanların, yoksul ülkelerin sorunlarının ne kadar derinleştiğini tahmin etmek zor değil” diye konuştu.

"19 MİLYON İNSAN DESTEK ALDI"

Türkiye’nin salgın döneminde mücadele konusunda başarılı olduğunu söyleyen Bakan Bilgin, başarının içinde sağlık sisteminin kurumsal altyapısının önemli bir rolü olduğunu belirtti. Vatandaşların dayanışma içinde olmasının bu süreçte başarılı olunmasına katkı sağladığını bildiren Bakan Bilgin, “Kısa çalışma ödeneği gibi birçok destekle sosyal koruma kalkanı adı altında desteğiyle doğrudan doğruya çalışma hayatıyla ilgili 55 milyar lira destek ortaya koyduk. Bu 55 milyar lira destekten yaklaşık 19 milyon insan istifade etti. Çok önemli bir destektir. Fesih yasağının getirilmesi, bu süreçte istihdamın korunmasına yönelik proje ve desteklerin verilmesi başta işverenlerin bu konuda duyarlı davranışı elbette ki kayıtlı emek üzerinde olumlu yansımaları oldu. Biz çalışma hayatına Sosyal diyalog açısından bakan bir yaklaşımı benimsedik” diye konuştu.

Bakan Vedat Bilgin, Türkiye’nin sosyal devlet uygulamasını başarılı bir şekilde ortaya koyduğunun altını çizerek, “Yeryüzünde Tüm sağlık giderlerinin devlet tarafından karşılandığı modern teknik sağlık alt yapısıyla karşılandığı ender ülkelerden biriyiz bu konuda gelişme sırası içinde ilk 5 ülkeden biri içinde sayılırız. Avrupa ülkelerindeki hastane koridorlarında sokaklarda yatan insanlara dair sahneleri hatırlayınca sosyal devletin bu kapsamda gerçekleştirdiği sağlık hizmetinin ne kadar önemli olduğunu hissettik” açıklamalarında bulundu.

Düzenlenen toplantıya, Çalışma Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi ırgat, Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, Hak-İş Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Merita Jegeni Yıldız, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen de katıldı.

Kaynak: İHA

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