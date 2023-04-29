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Bakan Bilgin'den canlı yayında çarpıcı açıklama! Asgari ücret 30 bin lira olursa ne olur?

29.04.2023 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Temmuz ayında yapılacak asgari ücret zammına değinen Bakan Bilgin, Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın 'Asgari ücret 30 bin lira olacak' vaadiyle ilgili, "Bunu yaparsak alım gücünü düşürmüş oluruz. Burada bir denge noktası var. Nasıl bir ücret artışı enflasyona yol açmaz şöyle açıklayayım; üretimle ücret artışı aynı oranda olmalı." ifadelerini kullanarak söz konusu vaadi ciddiye almadığını söyledi.

Bakan Bilgin'den canlı yayında çarpıcı açıklama! Asgari ücret 30 bin lira olursa ne olur?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, AK Parti Ankara 2. Bölge Milletvekili Adayı Prof. Dr. Vedat Bilgin A Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çalışanların merakla beklediği asgari ücrete temmuz ayında yapılacak zamla ilgili konuşan Bilgin, zammın nelere göre hesaplandığını ve piyasadaki beklentiler hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından satırbaşları;

Hükümet olarak refah artışının bütün topluma yayılması için çalışıyoruz. Asgari ücrette çalışanları ve emekçileri koruyacak bir yaklaşım içindeyiz. Enflasyon düşüyor fakat fiyatlar düşmüyor. Bize düşen de sosyal devlet anlayışıyla ücreti artırarak emekçinin alım gücünü korumak. Piyasalar yüksek olduğu için ücretleri artıracağız. Ancak şu an buradan rakam vermem doğru olmaz. Henüz mayıs ayındayız, daha haziran var. Çok sayıda veriyi kullanarak buna karar veriyoruz. Bizi yanıltan bazı şeyler oluyor onları kale almıyoruz. Açlık sınırı, yoksulluk sınırı adı altında bilime dayalı olmadan araştırma yapanlar var. Biz onları esas almıyoruz. Bazı işçi kuruluşları yayınlıyor bu rakamları.

"ASGARİ ÜCRETİ 30 BİN LİRA OLACAK" İDDİASI

Bunun kimin dediğinin bir önemi yok. Bunu diyen adam iktisat dersinden 10-20 puan alabilir daha fazlasını alamaz. O zaman 100 bin yapalım... Bunu yaparsak alım gücünü düşürmüş oluruz. Burada bir denge noktası var. Nasıl bir ücret artışı enflasyona yol açmaz şöyle açıklayayım; üretimle ücret artışı aynı oranda olmalı. Biz 30 bin olacak iddiasını ciddiye almıyoruz. Biz asgari ücreti arttırdığımız zaman onun üzerindeki bütün ücretleri artırıyoruz. İşverenlerden bu konuda çok geri dönüş alıyorum, bazen de eleştiri alıyorum. Beyaz yakalılar dahil herkesi etkileyen bir zam bu. Bu aslında güzel bir şey. Biz gelir dağılımlarını da düzenlemiş oluyoruz.

SİNAN OĞAN NE DEMİŞTİ?

Asgari ücreti yoksulluk sınırının üzerine çıkaracaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, "Ben vatandaşlarıma yoksulluk sınırında bir asgari ücret vadediyorum. 14 Mayıs itibari ile politikalarımızı uygulamaya koyarak asgari ücreti yoksulluk sınırı olan 30 bin Türk lirasının üzerine çıkaracağız" ifadelerini kullanmıştı.

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asgari ücret Vedat Bilgin

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