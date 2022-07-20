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Bakan Bilgin'den asgari ücretle ilgili dikkat çeken açıklama: 'Adı üzerinde bunu yukarıya çekmek...'

20.07.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Temmuz ayında asgari ücrete yapılan yüzde 30 zam sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Sanayide istihdam yaratacak her girişimi desteklediklerini ifade ederek, asgari ücret düzenlemeleriyle emeği koruyacak önlemler aldıklarını bildirdi.

Bakan Bilgin'den asgari ücretle ilgili dikkat çeken açıklama: 'Adı üzerinde bunu yukarıya çekmek...'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni asgari ücretin açıklamasının ardından yeni açıklamalarda bulundu. Asgari ücret düzenlemeleriyle emeği koruyacak önlemler aldıklarını söyleyen Bakan Bilgin, 'Asgari ücret, adı üzerinde asgari düzeydeki ücrettir, bunu yukarıya çekmek sanayi toplumu içinde ancak örgütlülükle ve sendikal özgürlüklerin kullanımıyla ilgilidir' açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin 50 yılda hızlı şekilde değişim yaşadığını, endüstriyel değişimin başarılı olabilmesi için sanayinin gelişmeye devam etmesi gerektiğini belirten Bilgin, "Değişimin bir yönü ekonomidir, ekonominin sağlayacağı imkanlardır, kaynaktır, yatırımdır, yatırımın finansmanıdır, tasarruftur, yatırımların üretime dönüşme sürecidir ama diğer yönü de insanların bu sürece katılımıdır, emeğin bu süreçteki rolüdür. Emeğin bu süreçte yarattığı katma değer ve onun toplumsal paylaşım sürecinde elde ettiği paydır." diye konuştu.

Bilgin, yeni istihdam oluşturmayı öngören her projenin yanında olduklarını, sendikacılığa da önem verdiklerini dile getirdi.

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Asgari ücret düzenlemeleriyle emeği koruyacak önlemler aldıklarını söyleyen Bakan Bilgin, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyet Devleti, sosyal bir devlet. Asgari ücret, adı üzerinde asgari düzeydeki ücrettir, bunu yukarıya çekmek sanayi toplumu içinde ancak örgütlülükle ve sendikal özgürlüklerin kullanımıyla ilgilidir. Sendikal özgürlükler ne kadar kullanılıyorsa, ne kadar genişliyorsa asgari ücretin üzerinde ücret seviyesini belli bir aşamaya doğru tırmandırmak mümkündür. Bu da emekçilerin, çalışanların üretimden daha fazla pay almasını sağlayacak bir mekanizmadır. Demokrasi böyle bir şeydir, demokrasi toplu sözleşmenin olduğu, sendikal özgürlüklerin olduğu yerdir, demokratik toplum bunların üzerinde yükselir, bunun için biz buna çok önem veriyoruz. Çalışanların özgürlüklerine saygı duyan işverenlerin, çalışanların ürettiği, işletmelerin ürettiği değeri çalışanlarla paylaşan işletmeleri bunun için saygıdeğer buluyoruz."

"SANAYİDE İSTİHDAM YARATACAK HER GİRİŞİMİ DESTEKLİYORUZ"

Bilgin, salgın nedeniyle dünyada yaşanan ekonomik krizin Türkiye'ye de döviz ve enflasyon anlamında yansımaları olduğunu dile getirerek şöyle dedi:

"Dışarıdan transfer edilmiş enflasyonun payını da dikkate almak lazım. Bütün bunlar nasıl aşılacak? Sihirli bir dernek yok, sihir bizim ellerimizde, emekçilerimizin ellerinde, işletmelerimizin rasyonel yönetiminde, yatırımlarında, büyümelerinde. Dolayısıyla bunlara destek vermek bizim görevimiz. Çalışma Bakanlığı olarak da bizim üstümüze düşen bir sorumluluk var. Bu bakımdan biz sanayide istihdam yaratacak her girişimi destekliyoruz. Bu konuda iki uygulama içindeyiz. Birisi üretim sürecine katılım programı başlığında doğrudan doğruya işletmelere iş gücü desteği veriyoruz. İstihdamı destekleyen diğer projemiz de işbaşı eğitim projesi. Bugün de bunu gerçekleştiriyoruz. Burada işletmelerimize eğitim sürecine kattıkları emekçilerin istihdam edilmesi şartıyla, belli bir düzeyde istihdam edilmesi şartıyla, o programların finansmanını biz gerçekleştiriyoruz."

Türkiye'nin büyümesi için istihdamın artması gerektiğini belirten Bilgin, ihracata dayalı büyümenin Türkiye'nin sorun çözme kabiliyetini artıracağını ifade etti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Vedat Bilgin çalışma ve sosyal güvenlik bakanı vedat bilgin
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