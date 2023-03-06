Bakan Bilgin'den geçici işçilerle ilgili açıklama! 'Yarın Meclis'e sevk edeceğiz'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"YARIN MECLİS'E SEVK EDECEĞİZ"

Çalışma hayatına ilişkin bir soru üzerine Bilgin, "Yarın geçici işçiler ile ilgili düzenlemeyi Meclis'e sevk edeceğiz." dedi.

"HEPSİNDE KALDIRACAĞIZ"

Bir gazetecinin, "EYT ile ilgili yasal düzenlemede taşerondan kadroya geçenler emeklilik şartını karşılama durumunda zorunlu emekliliğe sevk ediliyordu, bunu kaldırdınız. 4B'lilerin böyle bir talebi vardı." sözleri üzerine Bilgin, "Yetiştirebilirsek o mevzuya bunu da ekleyeceğiz. Zorunlu emeklilik şartını hepsinde kaldıracağız." diye konuştu.

"EŞİT BİR DÜZENLEME İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Buna ilişkin bir sayı olup olmadığı sorusu üzerine Bilgin, "Sayı az, işçiler kadar değil ama sayıya bakarak yapmıyoruz. Niye zorunlu emekli ediyoruz? Bunu kaldıracağız, eşit bir düzenleme için çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA



