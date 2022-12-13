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Bakan Bilgin'den son dakika EYT açıklaması: Sayılar her ay değişiyor, hizmet birleştirmesi sonrası süreç tamam!

13.12.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT son dakika gelişmeleri bugün de en çok aratılan konular arasında yer alıyor. “EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?” sorusuna yanıt aranırken Emeklilikte Yaşa Takılanlar için takvimin Ocak 2023’te başlayacağı iddia edilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise EYT’de sayının 1,8 milyon civarında olduğunu, hizmet birleştirme çalışmasının tamamlanmasının ardından konunun ay sonunda Meclis’e gelebileceğini duyurdu. Sendikalaşma için de yasal çalışma yapıldığını söyledi.

Bakan Bilgin'den son dakika EYT açıklaması: Sayılar her ay değişiyor, hizmet birleştirmesi sonrası süreç tamam!

Son dakika EYT haberleri… Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) dün akşam nefeslerini tutmuş yaş sınırı gelip gelmeyeceğine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelecek açıklamayı bekliyordu. Erdoğan Kabine sonrasında EYT’ye ilişkin bir açıklama yapmadı ancak AK Parti kaynaklarına göre EYT düzenlemesiyle ilgili takvimin Ocak 2023’te başlayacağı iddia edildi.

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Yasa teklifinin ay sonuna doğru Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulması ve yıl bitmeden Plan Bütçe Komisyonu ve Genel Kurul’da hızla görüşülerek yasalaştırılması bekleniyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dünkü Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin EYT ile ilgili sorularına cevap verdi. Çalışmanın henüz tamamlanmadığını aktaran Bakan Bilgin, EYT için tarih de verdi. Bakan Bilgin şunları dile getirdi:

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EYT’DE SAYI ARTIYOR

“EYT konusunda bizim çalışmamız henüz tamamlanmadı. Çalışmamız bitince açıklayacağız. Burada gizli bir şey yok. Meclis’te anlattım; EYT ilgili sayılar her ay değişiyor. Haziran rakamları bir buçuk milyon demiştik. Şimdi bir 1,8 milyon civarı oldu. Bu rakamlar da dahil bilinen verileri değerlendirip hesabımızı ona göre yapmamız lazım. Farklı iş yerlerinde çalışmış hizmet birleştirilmesi yapılmış ya da yapılmamış olanlar var. EYT gündeme gelince bize müracaat edenler var.”

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ÇALIŞMALAR AY SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Ay sonuna kadar tüm çalışmaların tamamlanmasını beklediklerini söyleyen Bakan Bilgin, “Daha önce kayıtlarımızda dijital ortamda yer almayanlar dosyalarıyla geliyor inceleyip hizmet birleştirilmesi yapılıyor. Bu teknik bir çalışma. Bütün bu çalışmalar tamamlanacak, ay sonuna kadar bitecek diye düşünüyorum. Aralık ayının sonuna kadar çalışmayı bitirip Meclis’e götürürüz diye umuyorum çünkü çok hızlı çalışıyoruz. Yeni değil uzun zamandır çalışıyoruz” dedi.

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SENDİKALAŞMA İÇİN YASAL ÇALIŞMA

Bakan Bilgin işçilerin örgütlenme sürecine ilişkin de değerlendirmede bulundu. Sendikalarla görüşme hali içinde olduklarını vurgulayan Bakan Bilgin, “Burada bir mevcut yönetmelikte olup uygulanmayan hususlar var bir de değiştirilmesi gereken hususlar var. Biz işkolu yönetmeliğinde bir değişiklik yapacağız. Yasal çalışmamız var onu da Meclis’e götüreceğiz. Mevcut kanunda işveren işkolunu kendi oluşturuyor, bunu kaldırıyoruz. Yapılan işe göre bakarız, hangi iş koluna giriyorsa ona göre işkolunu tayin ederiz. Kanun bize o yetkiyi veriyor. O yetki etkin şekilde kullanılmamış ama şimdi kullanacağız. Sendikalaşmanın önündeki tüm engelleri kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

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