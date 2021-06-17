Bakan Bilgin: Engelli vatandaşlarımız için 143 milyon TL'yi aşkın destek verdik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yazılı açıklamasında, İŞKUR'un engellilere yönelik sağladığı hibe desteğinden 2014 yılından bu yana 3 bin 90 engellinin faydalanarak kendi işini kurduğunu aktardı.

"143 MİLYON TL'Yİ AŞKIN DESTEK VERDİK"

"Engelli vatandaşlarımızın kendi işlerini kurmaları ve istihdam edilmeleri için 2014 yılından bugüne kadar 3 bin 90 projeye 143 milyon TL'yi aşkın destek verdik."ifadesini kullanan Bilgin, başvuru sürecini kolaylaştırmak ve erişilebilirliği artırmak amacıyla bu yıl hibe başvurularını e-Devlet üzerinden almaya başladıklarını duyurdu.

Bakan Bilgin, yapılan düzenlemelerle daha fazla vatandaşın bu imkanlardan istifade edebilmesinin önünü açtıklarını belirtti.

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden İdari Para Cezası Olarak Tahsil Edilen Tutarları Kullanmaya Yetkili Komisyon'un 2021 yılı birinci toplantısında alınan kararlar gereğince toplam 352 projeye 19,7 milyon TL desteğin daha sağlanacağını aktaran Bilgin, bu desteğin yaklaşık 16,6 milyon TL'sinin engelliler için kullanılacağını bildirdi.