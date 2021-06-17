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Bakan Bilgin: Engelli vatandaşlarımız için 143 milyon TL'yi aşkın destek verdik

17.06.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, engelli vatandaşların kendi işlerini kurmaları ve istihdam edilebilmeleri için 2014'ten bu yana 143 milyon lira destek verildiğini bildirdi.

Bakan Bilgin: Engelli vatandaşlarımız için 143 milyon TL'yi aşkın destek verdik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yazılı açıklamasında, İŞKUR'un engellilere yönelik sağladığı hibe desteğinden 2014 yılından bu yana 3 bin 90 engellinin faydalanarak kendi işini kurduğunu aktardı.

"143 MİLYON TL'Yİ AŞKIN DESTEK VERDİK"

"Engelli vatandaşlarımızın kendi işlerini kurmaları ve istihdam edilmeleri için 2014 yılından bugüne kadar 3 bin 90 projeye 143 milyon TL'yi aşkın destek verdik."ifadesini kullanan Bilgin, başvuru sürecini kolaylaştırmak ve erişilebilirliği artırmak amacıyla bu yıl hibe başvurularını e-Devlet üzerinden almaya başladıklarını duyurdu.

Bakan Bilgin, yapılan düzenlemelerle daha fazla vatandaşın bu imkanlardan istifade edebilmesinin önünü açtıklarını belirtti.

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden İdari Para Cezası Olarak Tahsil Edilen Tutarları Kullanmaya Yetkili Komisyon'un 2021 yılı birinci toplantısında alınan kararlar gereğince toplam 352 projeye 19,7 milyon TL desteğin daha sağlanacağını aktaran Bilgin, bu desteğin yaklaşık 16,6 milyon TL'sinin engelliler için kullanılacağını bildirdi.

Bilgin, sağlanan bu destekle engellilerin kendi işini kurmalarına, engelli istihdamını sağlayacak destek teknolojilerine, engellinin işe ve iş yerine uyumunun sağlanmasına, engellilerin istihdamını artırıcı mesleki eğitimine ve ruhsal ve zihinsel engelli bireylerin istihdam edileceği Korumalı İşyeri Desteğine yönelik projelerin finanse edildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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