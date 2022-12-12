Bakan Bilgin ‘kapsama dahil edilmeyecekler’ demişti! Staj mağdurlarından Bakanlığa yeni rapor: ‘SGK başlangıcı kabul edilsin…’

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) çalışmasında son günlere gelindi. Kapsam konusunda henüz net bir bilgi olmasa da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sınırları ortaya koyan bir açıklama yapmıştı. Bakan Bilgin, 1999 yılı öncesinde 5000 prim günü, erkekler için 25 kadınlar için ise 20 yıl şartını yerine getirenlerin EYT düzenlemesinden faydalanacağını, staj ve çıraklığın kapsama dahil olmayacağını belirtmişti.

Bakan Bilgin, “Sigorta girişi yapılmamış çıraklık ve stajyerlik durumu bu kapsama dahil değil. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem." ifadelerini kullandı.

‘DERDİMİZ EMEKLİLİK DEĞİL HAKLARIMIZIN İADESİDİR’

Ancak staj mağdurlarının emeklilikte kapsama dahil edilme beklentisi devam ediyor. Staj Sigortası Mağdurları Derneği üyeleri, staj döneminin emeklilik işlemlerinde sigorta başlangıcı sayılması talebiyle basın açıklaması yaptı.

Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde bir araya gelen üyeler adına basın açıklamasını okuyan Dernek Başkanı Ferhat Salman, meslek lisesi, üniversite ve meslek yüksekokullarında zorunlu staja tabi tutulan, sanayide, araba tamirhanelerinde, kuaförlerde ve benzer iş kollarında çalışıp, 1 günü teorik eğitim için meslek okullarına gönderilenlerin sigortalarının emekliliğe başlangıç sayılması gerektiğini söyledi.

Staj yapan ya da çıraklık okuluna gidenlerin uzun vadeli sigorta kollarına değil, sadece meslek kazası ve meslek hastalığını kapsayan kısa süreli sigorta primlerinin yatırıldığını belirten Salman, dernek olarak EYT kapsamında yer almak için siyasi partiler ve ilgili bakanlığa hazırladıkları raporu sunduklarını ve bu konuda destek beklediklerini ifade etti.

Açıklamanın ardından "Staj, SSK başlangıcı olsun", "Derdimiz emeklilik değil haklarımızın iadesidir" şeklinde slogan atan gruptakiler, daha sonra alandan ayrıldı.



