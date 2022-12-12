FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Bilgin ‘kapsama dahil edilmeyecekler’ demişti! Staj mağdurlarından Bakanlığa yeni rapor: ‘SGK başlangıcı kabul edilsin…’

Bakan Bilgin ‘kapsama dahil edilmeyecekler’ demişti! Staj mağdurlarından Bakanlığa yeni rapor: ‘SGK başlangıcı kabul edilsin…’

12.12.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilikte staj ve çıraklığın SSK başlangıcı kabul edilmesini isteyen Staj Sigortası Mağdurları Derneği üyeleri Ankara’da bir araya geldi. Dernek Başkanı Ferhat Salman, yaptığı açıklamada EYT kapsamında yer almak için siyasi partiler ve ilgili bakanlığa hazırladıkları raporu sunduklarını ve bu konuda destek beklediklerini söyledi.

Bakan Bilgin ‘kapsama dahil edilmeyecekler’ demişti! Staj mağdurlarından Bakanlığa yeni rapor: ‘SGK başlangıcı kabul edilsin…’

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) çalışmasında son günlere gelindi. Kapsam konusunda henüz net bir bilgi olmasa da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sınırları ortaya koyan bir açıklama yapmıştı. Bakan Bilgin, 1999 yılı öncesinde 5000 prim günü, erkekler için 25 kadınlar için ise 20 yıl şartını yerine getirenlerin EYT düzenlemesinden faydalanacağını, staj ve çıraklığın kapsama dahil olmayacağını belirtmişti.

Bakan Bilgin, “Sigorta girişi yapılmamış çıraklık ve stajyerlik durumu bu kapsama dahil değil. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem." ifadelerini kullandı.

AA-20221211-29710913-29710911-STAJ_SIGORTASI_MAGDURLARI_DERNEGINDEN_EMEKLILIK_ACIKLAMASI

‘DERDİMİZ EMEKLİLİK DEĞİL HAKLARIMIZIN İADESİDİR’

Ancak staj mağdurlarının emeklilikte kapsama dahil edilme beklentisi devam ediyor. Staj Sigortası Mağdurları Derneği üyeleri, staj döneminin emeklilik işlemlerinde sigorta başlangıcı sayılması talebiyle basın açıklaması yaptı.

Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde bir araya gelen üyeler adına basın açıklamasını okuyan Dernek Başkanı Ferhat Salman, meslek lisesi, üniversite ve meslek yüksekokullarında zorunlu staja tabi tutulan, sanayide, araba tamirhanelerinde, kuaförlerde ve benzer iş kollarında çalışıp, 1 günü teorik eğitim için meslek okullarına gönderilenlerin sigortalarının emekliliğe başlangıç sayılması gerektiğini söyledi.

AA-20221211-29710913-29710910-STAJ_SIGORTASI_MAGDURLARI_DERNEGINDEN_EMEKLILIK_ACIKLAMASI

Staj yapan ya da çıraklık okuluna gidenlerin uzun vadeli sigorta kollarına değil, sadece meslek kazası ve meslek hastalığını kapsayan kısa süreli sigorta primlerinin yatırıldığını belirten Salman, dernek olarak EYT kapsamında yer almak için siyasi partiler ve ilgili bakanlığa hazırladıkları raporu sunduklarını ve bu konuda destek beklediklerini ifade etti.

Açıklamanın ardından "Staj, SSK başlangıcı olsun", "Derdimiz emeklilik değil haklarımızın iadesidir" şeklinde slogan atan gruptakiler, daha sonra alandan ayrıldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EYT’de hesaplar sil baştan! 3600 gün ile emeklilik…EYT’de hesaplar sil baştan! 3600 gün ile emeklilik…
EYT’de yaş sınırı sonrası yeni iddia! Hak kazananların yüzde 60’ı… EYT’de yaş sınırı sonrası yeni iddia! Hak kazananların yüzde 60’ı…
EYT'de yeni yaş sınırı ve kişi sayısı iddiası! EYT'de yeni yaş sınırı ve kişi sayısı iddiası!

En Çok Okunan Haberler

İki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik

İki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu!

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu!

3600 ek göstergede kapsam genişliyor!

3600 ek göstergede kapsam genişliyor!

Asgari ücret pazarlığında ilk kez rakam konuşacaklar!

Asgari ücret pazarlığında ilk kez rakam konuşacaklar!

AK Parti kulislerinde konuşulan rakam ortaya çıktı!

AK Parti kulislerinde konuşulan rakam ortaya çıktı!

Bakan Varank, Meclis'e TOGG ile geldi

Bakan Varank, Meclis'e TOGG ile geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.