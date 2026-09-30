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Bakan Bolat, ağustos ayı dış ticaret istatistiklerini değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ekonomide devam eden jeopolitik gerginlikler, ağırlaşan uluslararası şartlar, korumacılık ve zayıf dış talebe rağmen, ihracatta dirençli bir görünümün öne çıktığını bildirdi.

Bakan Bolat, ağustos ayı dış ticaret istatistiklerini değerlendirdi

Bolat, ağustos ayı dış ticaret istatistiklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bölgesel savaşlara ve küresel olumsuzluklara rağmen, yılın 8 ayında ihracatta yüzde 4 artış ve 184 milyar 996 milyon dolarla rekor kırıldığını kaydeden Bolat, ağustosta cari işlemler hesabında 3 milyar dolar üzerinde fazla verilmesinin beklendiğini belirtti.

"YERLİ ÜRETİMİN KORUNMASINA YÖNELİK ÖNLEMLERE DEVAM EDİLECEK"

Bolat, ihracatta 282 milyar dolarlık hedefin, eylül ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak yakalanmasının beklendiğini ifade etti. Mal ve hizmetler ihracatında, 410 milyar dolarlık hedefin aşılması için de Bakanlık olarak çalışmaları sürdürdüklerine işaret eden Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Küresel ekonomide devam eden jeopolitik gerginlikler, ağırlaşan uluslararası şartlar, korumacılık ve zayıf dış talebe rağmen, ihracatımızda dirençli bir görünüm öne çıkmaktadır. Orta Vadeli Program kapsamında, ihracatın küresel ticaretten aldığı payın artırılması amacıyla yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun ürün ve hizmetlerin ihracat içindeki payı yükseltilecek, düşük ve orta teknoloji yoğun sektörlerde dönüşüm desteklenerek, firmaların daha yüksek katma değerli üretim ve ihracata yönelmeleri sağlanacaktır. Küresel ticaretteki yeni dinamikler doğrultusunda, yurt içi üreticilerin haksız rekabete karşı ihtiyaçları gözetilerek, uluslararası yükümlülükler çerçevesinde yerli üretimin korunmasına yönelik önlemler alınmaya devam edilecek."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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ömer bolat
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