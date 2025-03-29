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Bakan Bolat duyurdu: 'Cumhuriyet tarihin en yüksek rakamı' Günlük mal ihracatında rekor kırıldı...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
29.03.2025 10:49
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, günlük mal ihracatı verileri ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci günlük ihracat rakamı gerçekleştirildi" dedi. Buna göre,28 Mart Cuma günü 2 milyar 65 milyon dolarlık günlük mal ihracatı yapıldı.

Bakan Bolat duyurdu: 'Cumhuriyet tarihin en yüksek rakamı' Günlük mal ihracatında rekor kırıldı...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, günlük mal ihracatında Cumhuriyet tarihinde bir ilkin yaşandığını açıkladığı paylaşımda bulundu. Bakan Bolat, "Dün, 28 Mart 2025 Cuma günü gerçekleşen 2 milyar 65 milyon dolarlık günlük mal ihracatı rakamı, 101 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ikinci günlük ihracat rakamı olarak tarihe geçmiştir" sözlerini kullandı.

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İhracattaki artışın devam ettiğini kaydeden Bolat, Uluslararası korumacılığın çok arttığı bir ortamda, mal ve hizmetler ihracatımız ülke ekonomimizin ve ekonomik büyümenin lokomotifi olmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

Bakan Bolat'ın X hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Ramazan Bayramı’na ihracatta büyük bir başarı haberi ile giriyoruz.
Günlük ihracatta Bayram hediyesi!
Mal ihracatında Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci günlük ihracat rakamı gerçekleştirildi!
Dün, 28 Mart 2025 Cuma günü gerçekleşen 2 milyar 65 milyon dolarlık günlük mal ihracatı rakamı, 101 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ikinci günlük ihracat rakamı olarak tarihe geçmiştir.
İhracattaki artış ivmesi devam ediyor. Uluslararası korumacılığın çok arttığı bir ortamda, mal ve hizmetler ihracatımız ülke ekonomimizin ve ekonomik büyümenin lokomotifi olmaya devam ediyor.
Sayın Cumhurbaşkanımızın geleceğimizin ufku olarak belirlediği “Türkiye Yüzyılı Ticaretin Yüzyılı olacak” hedefi doğrultusunda, hükümetlerimizin son 22 yılda 7,5 kat arttırarak toplamda 377 milyar dolara yükseltmeyi başardığı mal ve hizmetler ihracatımız, üretim ve istihdam artışına, işsizliğin azalmasına, ülkemize kazandırdığı dövizlerle dış ticaret ve cari işlemler hesabına olumlu katkılar sağlamaya devam ediyor.
Bu vesileyle, bütün ihracatçılarımıza fedakârane ihracat başarıları için çok teşekkürler ediyoruz.
İyi ki varsınız kıymetli ihracatçılarımız! Mübarek Ramazan Bayramımız ülkemize, halkımıza ve tüm Müslüman alemine sağlık, huzur, başarı ve esenlik getirsin inşallah. Güzel Türkiye’miz"

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Anahtar Kelimeler:
İhracat ömer bolat
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