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Bakan Bolat duyurdu! İhracatta rekor kırıldı

24.06.2023 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İhracatımız 23 Haziran'da günlük tarihi rekorla 2 milyar 121 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Günlük ihracatta 2 milyar dolar eşiği aşılmış oldu" dedi.

Bakan Bolat duyurdu! İhracatta rekor kırıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Bakan Bolat, ihracatta rekor kırıldığını ifade etti.

İşte Bakan Bolat'ın açıklamasından satır başları:

"İhracatımız 23 Haziran 2023 tarihinde günlük tarihi rekor ile 2 milyar 121 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Günlük ihracatta 2 milyar dolar eşiği aşılmış oldu.

(Günlük ihracat değeri ile 1977 yılındaki yıllık ihracat (1 milyar 753 milyon dolar) ve 1999 yılındaki aylık ihracat değerleri (Ağustos: 1 milyar 940 milyon dolar) aşılmıştır.)

Küresel ekonomide ve ticarette gözlenen zayıf seyre rağmen bu tarihi günlük ihracat değeri ihracatçılarımızın dinamizmini ve mukavemetini göstermektedir. Nitekim 2023 yılı Haziran ayı geçici İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Avro bölgesinde 43,6'ya gerilerken en büyük ticaret ortağımız olan Almanya'da 41,0 ile son 37 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir."


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İhracat

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