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Bakan Bolat ekmek fiyatları için konuştu: 'Mutabık kaldık'

22.10.2024 14:50
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu temsilcileri ile görüştü. Yapılan görüşme sonrası iki bakan sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımda da bulundu. Bakan Bolat, görüşmede ekmek fiyatlarına da değindi.

Bakan Bolat ekmek fiyatları için konuştu: 'Mutabık kaldık'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonunun (TUSAF) temsilcileriyle görüştüler. Yumaklı ve Bolat, Ticaret Bakanlığında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundular.

Yumaklı, TUSAF ile Bakan Bolat'ın ev sahipliğinde bir araya geldiklerine işaret ederek, "Ülkemizin potansiyelini gözetip hem üreticimizi hem de sanayicimizi koruyacak adımlar üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

YUMAKLI

''MUTABIK KALDIK"

Bolat da Türkiye'nin, buğday üretiminde dünyanın önemli ülkeleri arasında yer aldığına dikkati çekerek, ülkenin hem iç talebi karşıladığını hem de ihracatta öne çıktığını belirtti.

Hükümet olarak üreticileri ve çiftçileri desteklemeye devam ettiklerinin altını çizen Bolat, şunları kaydetti:

"Piyasada haksız fiyat artışları ile mücadeleye de kararlılıkla devam ediyoruz. Toplantıda, Tarım ve Orman ile Ticaret bakanlıkları olarak un sanayicilerimizle buğday, un ve ekmek üretim ve tüketiminde, piyasa ve fiyat oluşumunda istikrarın mutlaka korunacağı hususunda mutabık kaldık. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ekmek ömer bolat İbrahim Yumaklı
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