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Bakan Bolat'tan Çekya temasları: "10 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmine ulaşması taahhüdünde bulunduk"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
22.05.2024 11:46
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Çekya'nın birbiriyle hem rekabetçi hem de tamamlayıcı sektörlerinin olduğunu belirterek, "İki ülkenin ticaret bakanları olarak Türkiye ve Çekya'nın önümüzdeki 3-4 yıl içinde 10 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmine ulaşması taahhüdünde bulunduk." dedi.

Bakan Bolat'tan Çekya temasları: "10 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmine ulaşması taahhüdünde bulunduk"

Ticaret Bakanı Bolat, Çekya ziyaretine ilişkin olarak, "İki ülkenin ticaret bakanları olarak Türkiye ve Çekya'nın önümüzdeki 3-4 yıl içinde 10 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmine ulaşması taahhüdünde bulunduk. Yenilenebilir enerji noktasında işbirliği için önemli fırsatlar var. Çünkü yenilenebilir enerji Türkiye'de hızla yükseliyor" açıklamasını yaptı.

Türkiye ile Çekya arasında Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) ikinci dönem toplantısı başkent Prag'da gerçekleştirildi.

Toplantıya Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela, Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek ve iki ülkenin yetkilileri katıldı. Heyetler arası görüşme sonrasında iki ülke bakanları Türkiye-Çekya JETCO anlaşmasını imzaladı.

Bakan Bolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Prag'da Türkiye ile Çekya arasında kurulan JETCO mekanizmasının ikinci toplantısı için Çekya Ticaret ve Sanayi Bakanı Jozef Sikela'nın misafiri olarak heyetiyle birlikte burada bulunduklarını söyledi.

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen programlardan bahseden Bolat, iki ülkenin ticaret bakanları, resmi heyetleri ve büyükelçileri olarak JETCO toplantısında ülkeler arasındaki konuları ilgilendiren meselelerde görüş alışverişinde bulunduklarını anlattı.

Bolat, "Fikir alışverişinde bulunduk ve hazırlanan Türkiye-Çekya ETOK anlaşmasını, Çekya Ticaret ve Sanayi Bakanı ile birlikte imzaladık. Şimdi iki ülke arasında siyasi alanda son derece yapıcı ve dostça ilişkiler söz konusu. Askeri alanda ve savunma alanında her iki ülke NATO üyesi ve birbirlerini destekliyor." diye konuştu.

"YENİLENEBİLİR ENERJİ NOKTASINDA İŞBİRLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ FIRSATLAR VAR"

Bakan Bolat, Türkiye ile Çekya arasındaki dış ticaret hacminin 2002'den bu yana 13 katına çıktığını belirterek, bu rakamın 450 milyon dolardan 5,8 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

"ÇEK ŞİRKETLERİNİN TÜRKİYE'DE 660 MİLYON DOLARLIK YATIRIMI SÖZ KONUSU"

Bu ticarette Türkiye'nin yaklaşık 2 milyar dolarlık hacme sahip olduğunu, Çekya'nın Türkiye'ye ihracatının ise 3,8 milyar dolara ulaştığını dile getiren Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çek şirketlerinin Türkiye'de 660 milyon dolarlık yatırımı söz konusu. Buna karşılık bizim yatırımcılarımızın da Çekya'da 40 milyon dolarlık yatırımları söz konusu. Son yıllarda Çekya'ya gelen Türk iş insanları da burada şirketler kuruyor, ticaret ve yatırım yapıyor. Çekya; otomotiv, enerji, porselen, kristal ve makine sektöründe tecrübeli ve güçlü bir ekonomiye sahip. Türkiye'de hidrolik barajlar ve santraller noktasında çok sayıda yatırımları var veya mevcut bizim hidrolik santrallerimizde Çek türbinlerinin ve makinelerinin kullanılmışlığı var."

Bakan Bolat, yenilenebilir enerji noktasında işbirliği için önemli fırsatlar olduğuna dikkati çekerek, "Çünkü yenilenebilir enerji Türkiye'de hızla yükseliyor. Şu anda toplam enerji üretimimizin yüzde 42'sini yenilenebilir kaynaklar, su, rüzgar ve güneşten elde ediyoruz ama almamız gereken daha çok mesafe var. Çünkü 2053'e kadar karbonsuz bir ekonomiye ulaşma hedefimiz var." ifadelerini kullandı.

"3-4 YILDA 10 MİLYAR DOLARLIK DIŞ TİCARET HACMİNE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"

Ticaret Bakanı Bolat, ülkeler arasında turizmde de iyiye gidişin devam ettiğini belirterek, yıllık yaklaşık 100 bine yakın Türk vatandaşı Çekya'yı ziyaret ederken, Çek tarafından Türkiye'ye gelen turist sayısının 400 bin civarında olduğunu bildirdi.

Bu rakamların artması için büyük fırsatlar bulunduğunu, Türkiye'nin hizmetler sektöründe çok başarılı ve rekabetçi bir ekonomiye sahip olduğunu anlatan Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Turizm, lojistik, sağlık turizmi, eğitim turizmi ve kültür turizmi alanında büyük fırsatlar var. Bunun yanında Çekya tabii otomotiv sektöründe güçlü bir ekonomiye ve sanayiye sahip. İhracatçı, rekabetçi bir sektörü var. Türkiye de bu alanda Avrupa'da üçüncü büyük ülke. 1,5 milyon adet yıllık otomotiv üretimimiz var. İki ülkenin birbiriyle hem rekabetçi hem tamamlayıcı sektörleri var. İki ülkenin ticaret bakanları olarak Türkiye ve Çekya'nın önümüzdeki 3-4 yıl içinde 10 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmine ulaşması taahhüdünde bulunduk. Özel sektörle birlikte bunu gerçekleştireceğiz. Türkiye ile Çekya'daki iş insanları arasındaki temasları daha sık yapacağız. Uluslararası fuarlara katılımı ve iş forumu toplantılarını sıklaştıracağız."

"AB VE GÜMRÜK BİRLİĞİ'NDE ÇEKYA'NIN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ"

Bakan Bolat, Avrupa Birliği ile ilişkiler noktasında Çekya'nın desteğini beklediklerinin altını çizerek, "Gümrük Birliği'nin modernleştirilmesi, hizmetler sektörünün kapsam altına alınması ve Avrupa Birliği'ne kara yoluyla ihracatımızda transit kotalarının artırılması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize kolaylığı sağlanması konularında Çek hükümetinden destek talebimizi ilettik." diye konuştu.

Çekya'nın Türkiye'nin güçlenen ve istikrarlı ekonomisinin devamını istediğini aktaran Bolat, bu ülkenin Türkiye'de daha fazla iş ve yatırım yapmak istediğini söyledi.

Bolat, Avrupa Birliği ilişkilerinde Çekya'nın desteğine sahip olunduğunu sözlerine ekledi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çekya ticaret ömer bolat
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