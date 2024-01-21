Bakan Bolat'tan enflasyon açıklaması: Oran verdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Enflasyonla mücadele birinci önceliğimizdir. 2024 yılının ortasına geldiğimizde yıllıklandırılmış enflasyon oranı yıl sonuna doğru yüzde 40'ın altına düşecek." açıklamasını yaptı.

"İSTİHDAM NOKTASINDA OLDUKÇA İYİYİZ"

Kanal 7 canlı yayınına katılan Bolat, "İhracatta OVP'de orta rakamların üstündeyiz. İstihdam noktasında oldukça iyiyiz. Bakın şu altı aylık parasal sıkılaşma ve faizlerin yükseltilmesi ortamında Türkiye ekonomisi başta hizmetler sektörü ve ihracata dayanan sanayiler olmak üzere güçlü bir tarımsal üretimle büyümede geri adım atmadık. Üçüncü çeyrek büyüme yılın en yüksek büyümesi oldu. Dördüncü çeyrek büyüme de açıklandığında Türkiye'nin 2023 büyüme oranı OVP oranının üstünde olacak. Yani OVP doğru yolda ilerliyor." diye konuştu.

ENFLASYON İÇİN ORAN VERDİ

Bolat şu ifadeleri kullandı:

"2024 yılının ortasına geldiğimizde yıllıklandırılmış enflasyon oranı yıl sonuna doğru yüzde 40 ve altına düşecek.

Enflasyona paralel olarak küçük küçük hareket eden bir kur var. Kurun istikrarlı sürecin devam etmesi ve atak şekilde yukarı yönlü hareket etmemesi gerekiyor. Eğer Merkez Bankamız döviz almasaydı kur düşecekti. Rezervler için döviz alındı.

Ne birden aşağı doğru ne de yukarı doğru hareket etmemeli. Kur öngörülebilir olacak ki fiyatlama yapılabilsin.

Kovid döneminde daralmış ekonomi ve talep durumu vardı. Firmalar borçlarını ödeyemez hale geldi, İnsanlar karantinadaydı talep düştü.

Daralmış piyasaları açabilmek için düşük oranlı finansman kanalları açıldı. Bu yöntemler görevini yaptı. 2023’ün ortalarından itibaren dengeleme dönemine geçiş için ortaya OVP kondu. Bu programda doğru çizgide ilerliyor.

ÜCRET ARTIŞLARI SONRASI ÜRÜNLERE FAHİŞ FİYAT İDDİALARI

Burada yoğun bir bilgi akışı da bilgi kirliliği de var. Türkiye’de ücret artışlarının dönemini Ocak ve Şubat aylarıdır. Hizmet sektörlerinden emeğin maliyetteki payı yüksektir. Otomotiv sektöründe emeğin maliyetteki payı yüzde 4’tür. Bu sektörden sektöre değişir. Enflasyonu bir canavar ve virüse benzetirsek. Onunla mücadele etmek için antibiyotik verilir. Bu enflasyon virüsü de kovid ile beraber damardan içeri girdi. Bu tedavi etmek için farklı yöntemler uygulandı. Şimdi OVP ile en etkili antibiyotiği veriyoruz."







