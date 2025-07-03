FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bakan Bolat'tan enflasyon mesajı! 'Bu yıl sonu...'

TÜİK tarafından enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yıl sonu enflasyonunun, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) tahmin aralığında gerçekleşeceğine inandıklarını belirterek, "Bu doğrultuda, tüm ekonomik aktörlerin planlamalarını bu patikaya göre yapmaları önem arz ediyor." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat'tan enflasyon mesajı! 'Bu yıl sonu...'

TÜİK, rakamları açıkladı. Enflasyon, haziranda aylık bazda yüzde 1,37, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu. Ticaret Bakan Ömer Bolat da enflasyon ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Bolat tan enflasyon mesajı! Bu yıl sonu... 1

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, haziran ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Enflasyonda yıl sonunda yüzde 20'li rakamları görme yolunda büyük bir aşama kaydedildiğini vurgulayan Bolat, 13 aydır gerileyen tüketici fiyatlarındaki enflasyonun haziranda aylık bazda yüzde 1,37, yıllık bazda yüzde 35,05 olduğunu, böylelikle son 3,5 yılın en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi.

Bolat, Mayıs 2024'e göre enflasyonun son 13 ayda 40,4 puan gerilediğini, gıda ve alkolsüz içeceklerdeki fiyatların haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,27 düştüğünü, böylece yıllık enflasyonun yüzde 30,2 ile son 43 ayın en düşük seviyesinde gerçekleştiğini aktardı.

Mayısta da gıda enflasyonunun aylıkta yüzde 0,71'e gerilediğini anımsatan Bolat, aylık enflasyon oranlarında her ay, geçen yılın aynı aylarına göre düzenli gerileme ve iyileşme sürecinin kaydedildiğini vurguladı.

"FAHİŞ FİYAT ARTIŞINA YÖNELENLERİN ÜZERİNE GİDİLMEYE DEVAM EDİLECEK"

Bolat, yurt içi üretici fiyatlarında haziranda aylık enflasyonun 2,46, yıllık enflasyonun yüzde 24,45 olarak gerçekleştiğine işaret etti.

Aylık bazda en fazla yükselişin yüzde 1,93, yıllık bazda da yüzde 35,64 ile "enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE" göstergesinde kayıtlara geçtiğini belirten Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"İstikrarlı ve öngörülebilir bir ekonomik yapıda, sürdürülebilir, dengeli ve ihracata dayalı büyüme hedefleri doğrultusunda ilerleme devam etmektedir. Ekonomideki tüm aktörlerin hesaplarını bu olumlu gelişmelere göre yapmaları gerekir. Adil ve etkin bir şekilde işleyen ticaret ortamı ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasının en önemli koşuludur. Bu kapsamda, vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışları sonucunda mağdur olmasını engellemek için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Ekonomik temellerle açıklanmayacak şekilde fahiş fiyat artışlarına yönelenlerin ve adil rekabet koşullarını tüketicinin aleyhine koordineli şekilde hareket ederek bozmaya tevessül edenlerin üzerine gidilmeye devam edilecektir."

"OLUMLU ETKİLERİ DAHA BELİRGİN HİSSETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bolat, Bakanlık olarak uyguladıkları politikalar ve aldıkları tedbirlerle dış ticaret ve cari işlemler açığını düşürerek makro finansal istikrarı güçlendirdiklerini, enflasyonun düşürülmesine katkı sağladıklarını belirtti.

Yılın ilk 6 ayında kümülatif enflasyonun ise yüzde 16,67 olduğunun altını çizen Bolat, şunları kaydetti:

"Son dönemde umut verici gerilemeler güçlü dezenflasyon programımızdaki kararlılığı yansıtmaktadır. Bu yıl sonu enflasyonunun Merkez Bankamızın tahmin aralığında gerçekleşeceğine olan inancımız tamdır. Bu doğrultuda, tüm ekonomik aktörlerin planlamalarını bu patikaya göre yapmaları önem arz ediyor. Enflasyonla mücadelede sağlanan kazanımlar kalıcı hale geldikçe hem fiyat istikrarı hem de vatandaşlarımızın alım gücü bakımından çok daha güçlü bir döneme gireceğiz. Kararlılıkla yürüttüğümüz bu sürecin toplumsal refah üzerindeki olumlu etkilerini daha belirgin şekilde hissetmeye devam edeceğiz." (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
En düşük emekli maaşı için kritik toplantıEn düşük emekli maaşı için kritik toplantı
'Gıdadan eğitime, ulaştırmaya...' Şimşek 'Başladı' diyerek duyurdu'Gıdadan eğitime, ulaştırmaya...' Şimşek 'Başladı' diyerek duyurdu

Anahtar Kelimeler:
ömer bolat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Diogo Jota hayatını kaybetti!

Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Diogo Jota hayatını kaybetti!

Yeni filminin kamera arkasını yayınladı! 'Herkes üstsüz'

Yeni filminin kamera arkasını yayınladı! 'Herkes üstsüz'

Memur ve emekli için yeni zam tablosu kesinleşti!

Memur ve emekli için yeni zam tablosu kesinleşti!

Benzin, motorin, LPG... Akaryakıt fiyatları, alkol ve sigaraya ÖTV zammı belli oldu

Benzin, motorin, LPG... Akaryakıt fiyatları, alkol ve sigaraya ÖTV zammı belli oldu

TÜİK Haziran ayı enflasyonunu açıkladı!

TÜİK Haziran ayı enflasyonunu açıkladı!

Kira artış oranı belli oldu! Ev sahipleri ve kiracılar dikkat, rakam netleşti... Temmuz 2025 kira zammı

Kira artış oranı belli oldu! Ev sahipleri ve kiracılar dikkat, rakam netleşti... Temmuz 2025 kira zammı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.