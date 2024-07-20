Bakan Bolat'tan Moody's yorumu: "Doğru yolda ilerlediğimizi tescil etmekte"

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "B3"ten "B1"e yükseltildiği, kredi notu görünümünün "pozitif" olarak korunduğu bildirildi. Açıklamada, kredi notunun B1'e yükseltilmesinin temel itici gücünün yönetimdeki gelişmeler, özellikle ortodoks para politikasına kararlı ve giderek daha iyi yerleşen geri dönüş olduğu belirtildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da "Olumlu gelişmeler ümit verici olup, doğru yolda ilerlediğimizi tescil etmektedir." yorumunu yaptı.

Bakan Bolat X hesabından yaptığı paylaşımda, "Nitekim dün Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye'nin kredi notunu 11 yıl aradan sonra ve ilk kez iki basamak birden artırdı, not görünümünü pozitif tuttu. Hatırlanacağı üzere, diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings Mart ayında, S&P de Mayıs ayında ülkemizin kredi notunu artırmıştı, not görünümünü pozitife yükseltmişlerdi." ifadesini kullandı.

Bolat şunları kaydetti:

"Artan kredi notları; yüksek ekonomik büyüme performansı, azalan işsizlik oranı, yükselen döviz rezervleri, artan ihracat, azalan dış ticaret açığı ve azalan cari işlemler açığı, hızla düşen CDS primi ve benzeri makroekonomik göstergelerdeki olumlu gelişmeler ümit verici olup, doğru yolda ilerlediğimizi tescil etmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu büyük başarıda, emeği geçen Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Hazine ve Maliye Bakanımız ve tüm bakan arkadaşlarımızı, bürokrat arkadaşlarımızı tebrik ediyorum."