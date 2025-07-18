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Bakan Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması! '5 yıla kadar...'

vrupa Komisyonunda dün yürürlüğe giren kararla Türk vatandaşlarına Schengen vizesinde kolaylık sağlanıyor. Buna göre bir defa kısa kalışlı vize başvurusunun ardından, Schengen ülkelerine öncelikle 6 aylık, ardından 1 yıl, 3 yıl ve 5 yıl vize alabilecek. Konu ile ilgili Ticaret Bakanı Ömer Bolat da açıklamada bulundu.

Bakan Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması! '5 yıla kadar...'

Schengen vizesi başvuruları içi dün yürürlüğe giren karar ile süreç kolaylaştı. Avrupa Komisyonu’nda alınan karara göre, Türk vatandaşları için 1 hafta-10 gün olarak 3 kez yapılan kısa kalışlı vize başvuruları artık gerekmeyecek. Bir defa kısa kalışlı vize başvurusunun ardından, Schengen ülkelerine öncelikle 6 aylık, ardından 1 yıl, 3 yıl ve 5 yıl vize alabilecek.

Bakan Bolat tan Schengen vizesi açıklaması! 5 yıla kadar... 1

Konu ile ilgili Ticaret Bakanı Ömer Bolat da açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, "AB Komisyonu dün itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Schengen vizesinde kolaylaştırma ve hızlandırma konulu yeni bir belge hazırlamış ve üye ülkelere göndermiştir" sözlerini kullandı.

Bakan Bolat tan Schengen vizesi açıklaması! 5 yıla kadar... 2

Bolat ayrıca sözlerine "İlk defa vize almışlara ikinci başvurularında önce 6 aya kadar, sonra 1 yıla, 2 yıla, 3 yıla ve 5 yıla kadar uzun süreli ve çok girişli vize verilmesi imkanı uygulanacak" ifadelerini ekledi.

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AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
schengen vizesi ömer bolat
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