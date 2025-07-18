Son dakika | Vize başvurusuna gerek kalmayacak! Türk vatandaşlarının kabusuydu... Schengen'de müjde: Şartlar ve süreler değişti

Son dakika haberi: Türk vatandaşlarının kabusu haline dönüşen Schengen vizesi başvuruları için şartlar artık kolaylaştı. Avrupa Komisyonu’nda dün yürürlüğe giren kararla, Türk vatandaşları için 1 hafta-10 gün olarak 3 kez yapılan kısa kalışlı vize başvuruları artık gerekmeyecek. Bir defa kısa kalışlı vize başvurusunun ardından, Schengen ülkelerine öncelikle 6 aylık, ardından 1 yıl, 3 yıl ve 5 yıl vize alabilecek.

İŞTE VİZE ŞARTLARI VE SÜRELERİ

NTV'nin aktardığına göre; vize şartları ve süreleri şu şekilde olacak:

Önceki vizenin sona erme tarihinden itibaren bir yıl içinde başvurmuş olması koşuluyla 6 aylık vize verilecek.

6 ay geçerli olan önceki vizenin sona erme tarihinden itibaren 2 yıl içinde başvurmuş olması koşuluyla, 1 yıllık vize verilecek.

Önceki 1 yıllık vizesinin bitişinden itibaren 2 yıl içinde başvuru yapanlara 3 yıllık çok girişli vize verilecek.

Önceki 3 yıllık vizesinin bitişinden itibaren 2 yıl içinde başvuranlara 5 yıllık çok girişli vize verilecek.

Bununla birlikte vize süresi hiçbir şekilde pasaport süresini aşamayacak ve vizenin geçerlilik süresi, pasaport süresi bitiminden en az 3 ay önce sona erecek şekilde düzenlenecek.

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HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ OLACAK?

Brüksel'in aldığı karar şu ülkelere girişte geçerli olacak: Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Estonya, Yunanistan, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, Slovak, Finlandiya ve İsveç.

KISA SÜRELİ VİZE BAŞVURULARINI KAPSIYOR

Yeni karar, Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşları tarafından üye devletlerin Türkiye'deki konsolosluklarına yapılan kısa süreli vize başvurularını kapsayacak.

Mesleki sıfatlarıyla vize başvurusunda bulunan kamyon şoförleri için geçerli olmayacak.

"EKSTRA PARA VERMENİZE GEREK YOK"

Öte yandan Ankara'da yapılan toplantıda konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski, "Başvuranların yetkili vize merkezleriyle işbirliği yapması lazım, acentalarla değil. Ekstra para vermenize gerek yok" dedi.