FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Son dakika | Vize başvurusuna gerek kalmayacak! Türk vatandaşlarının kabusuydu... Schengen'de müjde: Şartlar ve süreler değişti

Son dakika haberi: Avrupa Komisyonunda dün yürürlüğe giren kararla Türk vatandaşlarına Schengen vizesinde kolaylık sağlanıyor. Buna göre bir defa kısa kalışlı vize başvurusunun ardından, Schengen ülkelerine öncelikle 6 aylık, ardından 1 yıl, 3 yıl ve 5 yıl vize alabilecek. Yeni karar kısa süreli vize başvurularını kapsayacak.

Son dakika | Vize başvurusuna gerek kalmayacak! Türk vatandaşlarının kabusuydu... Schengen'de müjde: Şartlar ve süreler değişti
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Türk vatandaşlarının kabusu haline dönüşen Schengen vizesi başvuruları için şartlar artık kolaylaştı. Avrupa Komisyonu’nda dün yürürlüğe giren kararla, Türk vatandaşları için 1 hafta-10 gün olarak 3 kez yapılan kısa kalışlı vize başvuruları artık gerekmeyecek. Bir defa kısa kalışlı vize başvurusunun ardından, Schengen ülkelerine öncelikle 6 aylık, ardından 1 yıl, 3 yıl ve 5 yıl vize alabilecek.

İŞTE VİZE ŞARTLARI VE SÜRELERİ

NTV'nin aktardığına göre; vize şartları ve süreleri şu şekilde olacak:

  • Önceki vizenin sona erme tarihinden itibaren bir yıl içinde başvurmuş olması koşuluyla 6 aylık vize verilecek.
  • 6 ay geçerli olan önceki vizenin sona erme tarihinden itibaren 2 yıl içinde başvurmuş olması koşuluyla, 1 yıllık vize verilecek.
  • Önceki 1 yıllık vizesinin bitişinden itibaren 2 yıl içinde başvuru yapanlara 3 yıllık çok girişli vize verilecek.
  • Önceki 3 yıllık vizesinin bitişinden itibaren 2 yıl içinde başvuranlara 5 yıllık çok girişli vize verilecek.

Bununla birlikte vize süresi hiçbir şekilde pasaport süresini aşamayacak ve vizenin geçerlilik süresi, pasaport süresi bitiminden en az 3 ay önce sona erecek şekilde düzenlenecek.

Bu haberin özetini dinlemek ister misin?
0:00 / 0:00

Son dakika | Vize başvurusuna gerek kalmayacak! Türk vatandaşlarının kabusuydu... Schengen de müjde: Şartlar ve süreler değişti 1

HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ OLACAK?

Brüksel'in aldığı karar şu ülkelere girişte geçerli olacak: Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Estonya, Yunanistan, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, Slovak, Finlandiya ve İsveç.

Son dakika | Vize başvurusuna gerek kalmayacak! Türk vatandaşlarının kabusuydu... Schengen de müjde: Şartlar ve süreler değişti 2

KISA SÜRELİ VİZE BAŞVURULARINI KAPSIYOR

Yeni karar, Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşları tarafından üye devletlerin Türkiye'deki konsolosluklarına yapılan kısa süreli vize başvurularını kapsayacak.

Mesleki sıfatlarıyla vize başvurusunda bulunan kamyon şoförleri için geçerli olmayacak.

Son dakika | Vize başvurusuna gerek kalmayacak! Türk vatandaşlarının kabusuydu... Schengen de müjde: Şartlar ve süreler değişti 3

"EKSTRA PARA VERMENİZE GEREK YOK"

Öte yandan Ankara'da yapılan toplantıda konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski, "Başvuranların yetkili vize merkezleriyle işbirliği yapması lazım, acentalarla değil. Ekstra para vermenize gerek yok" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rekabet Kurumu, Mastercard ve Visa hakkında soruşturma açtıRekabet Kurumu, Mastercard ve Visa hakkında soruşturma açtı
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladıVİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Anahtar Kelimeler:
pasaport Avrupa schengen vizesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
2050'de olması bekleniyordu, 2025'te başladı: Kriz kapıda!

2050'de olması bekleniyordu, 2025'te başladı: Kriz kapıda!

Otomobilde cinsel ilişkiye girerken, mahalleli sopalarla bastı!

Otomobilde cinsel ilişkiye girerken, mahalleli sopalarla bastı!

Türk vatandaşlarının kabusuydu, müjde gibi karar geldi

Türk vatandaşlarının kabusuydu, müjde gibi karar geldi

ATM işlemlerinde bu uyarıya dikkat!

ATM işlemlerinde bu uyarıya dikkat!

Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı verildi!

Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı verildi!

Ev almak isteyenler için yeni adım! 'Yüzlerin güleceğine eminiz'

Ev almak isteyenler için yeni adım! 'Yüzlerin güleceğine eminiz'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.