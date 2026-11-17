Antalya’da tarım sektöründe faaliyet gösteren Onaran Fidecilik ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında konkordato süreci başlatıldı. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Abdurrahman Onaran’ın da ortakları arasında bulunduğu şirket için mahkemeden geçici mühlet kararı çıktı. Yıllık 50 milyon fide üretim kapasitesine sahip işletmenin konkordato davasında alacaklılar için itiraz süreci de başladı.

Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket ve ortaklarından Abdurrahman Onaran hakkında 6 Kasım 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet uygulanmasına hükmetti.

ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK İTİRAZ HAKKI TANINDI

Mahkemenin 2026/1082 esas numaralı dosyası kapsamında yayımlanan ilana göre, alacaklılar konkordato talebine ilişkin itirazlarını mahkemeye sunabilecek. İlan tarihinden itibaren 7 gün içinde dilekçeyle başvuruda bulunabilecek alacaklıların, konkordato mühleti verilmesini gerektiren şartların bulunmadığını kanıtlarıyla ortaya koymaları gerekiyor.

Davayla ilgili bir sonraki duruşmanın ise 5 Şubat 2027 tarihinde saat 11.30’da yapılmasına karar verildi.

2020 YILINDA ANTALYA'DA FAALİYETE BAŞLADI

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Onaran Fidecilik, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde akademisyen olan Doç. Dr. Abdurrahman Onaran ve ortakları tarafından 2020 yılında Antalya'da kuruldu. Tarımsal üretim alanında faaliyet gösteren şirket, fide yetiştiriciliğine yönelik yatırımlarıyla sektörde yer aldı.

YILLIK 50 MİLYON ADET FİDE ÜRETİYORDU

Şirketin üretim faaliyetlerini sürdürdüğü tesisler toplam 28 dekarlık arazi üzerine kuruldu. Bunun 22 dekarlık bölümünü seralar oluştururken işletme, aşılı ve düz fide üretiminde yıllık 50 milyon adet kapasiteye ulaştı.

ÜRETİMDE MODERN TEKNOLOJİLER KULLANILIYORDU

Onaran Fidecilik, fide yetiştiriciliğinde modern ve teknolojik yöntemlerden yararlanıyordu. Tesislerde hem aşılı hem de düz fide üretimi için farklı yetiştirme teknikleri ve ekipmanlar kullanılarak çalışmalar yürütülüyordu.

Şirketin konkordato başvurusunun ardından gözler, mahkemenin vereceği kararlara ve 5 Şubat 2027'de gerçekleştirilecek duruşmaya çevrildi.