Bakan Bolat: Türk Eximbank 50 milyar dolarlık destek sağlayacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Türk Eximbank'ın sermayesini artrırma talebinin iletmesinin ardından "Türk Eximbank’ın sermaye yapısını güçlendirirken, ürün çeşitliliğini artırmaya ve krediye ulaşımı rahatlatmaya devam ediyoruz." açıklamasını yaptı. Bolat, Bakan Şimşek'e de teşekkür etti.

Bolat X hesabından yaptığı paylaşımda, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e destekleri dolayısıyla teşekkür ediyor, ihracatçı ailemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 2023 Haziran ayından bugüne; günlük reeskont kredi limitlerinin 10 kat artışla 3 milyar 50 milyon TL’ye yükseltilmesi, reeskont kredi faizlerinin politika faiz oranının oldukça altında bir oranda sabitlenmesi, KOBİ limitlerinin ve net ihracatçı tanımının esnetilmesi gibi ihracatçılarımızın finansmana erişimini rahatlatmaya yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankamızla birlikte çok çeşitli adımlar attık." ifadesini kullandı.

Bolat şunları kaydetti:

"Bu çerçevede, yeni sermaye artışıyla birlikte Türk Eximbank’ın finansman imkanlarını bir üst noktaya taşıyacağız. 2023 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 17 bin ihracatçımıza toplam 42 milyar dolar tutarında kredi ve sigorta desteği sağlayan Türk Eximbank, yeni sermaye artışının da katkısıyla 2024 yılında 24 milyar dolar kredi ve 26 milyar dolar sigorta olmak üzere 50 milyar dolarlık destek sağlayacak.

Türk Eximbank’ın sermaye yapısını güçlendirirken, ürün çeşitliliğini artırmaya ve krediye ulaşımı rahatlatmaya devam ediyoruz. Özellikle katma değerli ve yüksek teknolojili üretim yapan ihracatçılarımız ile yeşil dönüşüme yönelik Bakanlığımız ve Türk Eximbank birlikteliğiyle yeni bir finansman destek programının hazırlıklarını son aşamaya getirdik. İhracatçılarımızın finansman imkanlarını kolaylaştırarak ihracat odaklı büyüme stratejimize katkı sağlamayı sürdüreceğiz."







