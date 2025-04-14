FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Bolat Türkiye'nin Afrika pazarındaki varlığı için konuştu!

Bakan Bolat Türkiye'nin Afrika pazarındaki varlığı için konuştu!

14.04.2025 15:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Afrika pazarındaki varlığını ev ve mutfak eşyaları sektöründe de güçlendirecek çalışmalara yönelik desteklerinin devam edeceğini bildirdi. Bakan Bolat, "Türkiye olarak büyük önem verdiğimiz Afrika pazarındaki varlığımızı ev ve mutfak eşyaları sektöründe de güçlendirecek çalışmalara yönelik desteğimiz devam edecektir" sözlerini kullandı.

Bakan Bolat Türkiye'nin Afrika pazarındaki varlığı için konuştu!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EVFED) Yönetim Kurulu Başkanı Güçlü Kaplangı'yı Bakanlıkta kabul ettiğini aktardı.

Federasyonun, Türkiye'de 956 bin kişiyle istihdamın yaklaşık yüzde 3'ünü oluşturduğuna dikkati çeken Bolat, sektörün, her yıl sağladığı yaklaşık 5 milyar dolarlık dış ticaret fazlası ve 25 milyar dolarlık ihracatıyla, ülkenin önemli bir döviz girdisi sağlamasına katkıda bulunduğunu ifade etti.

Bolat, görüşmede, federasyonun ev ve mutfak eşyaları başta olmak üzere farklı sektörlerdeki faaliyetlerini de ele aldıklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı olarak üreticilerimizi, ihracatçılarımızı, sanayicilerimizi, girişimcilerimizi ve firmalarımızı küresel pazardaki etkinliklerini ve paylarını artırmaya teşvik ediyor ve bu noktada desteklerimizi artırarak sürdürüyoruz. Bu çerçevede EVFED'in Afrika pazarında yürüttüğü çalışmalar ve firmalarımızın katılımıyla düzenlemeyi planladıkları Türk Ev ve Mutfak Ürünleri Fuarı ile ilgili bilgi aldık. Türkiye olarak büyük önem verdiğimiz Afrika pazarındaki varlığımızı ev ve mutfak eşyaları sektöründe de güçlendirecek çalışmalara yönelik desteğimiz devam edecektir."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Ev almak için kredi çekecekler dikkat! Ev almak için kredi çekecekler dikkat!
AB, İran'a karşı yeni yaptırım kararı aldıAB, İran'a karşı yeni yaptırım kararı aldı
Anahtar Kelimeler:
ömer bolat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mahkemeden yeni karar! İmamoğlu dahil 3 isim...

Mahkemeden yeni karar! İmamoğlu dahil 3 isim...

Gece yarısı G.Saray'ı yıkan haber! Guardiola resmen açıkladı...

Gece yarısı G.Saray'ı yıkan haber! Guardiola resmen açıkladı...

1 milyondan fazla mağduru var! 2 sigorta şirketi kapatıldı: Mağdurlar ne yapacak?

1 milyondan fazla mağduru var! 2 sigorta şirketi kapatıldı: Mağdurlar ne yapacak?

Bill Gates Bodrum'da onunla tatil yapmıştı! Satışa çıkarıldı

Bill Gates Bodrum'da onunla tatil yapmıştı! Satışa çıkarıldı

Ev hanımlarının emekli olması için '25 yıl' detayını açıkladı!

Ev hanımlarının emekli olması için '25 yıl' detayını açıkladı!

Tanesi 15 bin TL! Günde 10 adet üretiyor, çırak bulamıyor

Tanesi 15 bin TL! Günde 10 adet üretiyor, çırak bulamıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Mynet kullanıcılarına özel! Geri ödeme yok, kolay ve hızlı başvuru...

Mynet kullanıcılarına özel! Geri ödeme yok, kolay ve hızlı başvuru...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.