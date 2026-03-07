FİNANS

Bakan Çiftçi talimat verdi: Plaka denetimlerinde 1 Nisan'a kadar ceza yok!

APP plaka kullandığı tespit edilen sürücülere 140.000 TL para cezası uygulanması ve araçların 30 gün boyunca trafikten men edilmesine karar verilmişti. Ceza almak istemeyen sürücüler ise plaka basım atölyeleri önünde uzun kuyruklar oluşturmuştu. Son alınan bilgiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi standart dışı plaka denetimlerinde 1 Nisan'a kadar ceza kesilmemesi talimatını verdi.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

APP (Avrupa Press Plaka), standart plaka fontlarından farklı olarak daha kalın ve estetik görünen karakterlerin kullanıldığı, ancak Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne uygun olmayan plaka türü olarak biliniyor.

5 YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR!

Yeni düzenlemeye göre APP plaka kullandığı tespit edilen sürücülere 140.000 TL para cezası uygulanması ve araçların 30 gün boyunca trafikten men edilmesine karar verilmişti. İhlalin tekrarlanması durumunda ise ceza 280.000 TL’ye kadar yükselecek ve sürücüler hakkında 5 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.

Ceza almak istemeyen araç sahipleri ise plaka basım atölyeleri önünde uzun kuyruklar oluşturmuştu. Son alınan bilgiye göre ise süreç ile ilgili esnekliğe gidildi.
1 NİSAN’A KADAR UZATILDI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatı ile araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir karar verildi. Buna göre, standart dışı plaka denetimlerinin 1 Nisan'a kadar sadece rehberlik amacıyla yapılacak, sürücülere ceza uygulanmayacak.

