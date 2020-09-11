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Bakan’dan önemli açıklama! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum ne?

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.09.2020 15:12 | Son Güncelleme

3600 ek göstergede son durum ne sorusu vatandaşlar tarafından sorulmaya devam ediyor. Polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşire maaşını direkt olarak etkileyecek 3600 ek göstergede son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Hizmet sınıfı, derece ve unvana göre değişkenlik gösteren ek göstergenin 3600’e çıkarılması ile memur emekli aylıkları ve ikramiyeler artacak. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Bakan’dan önemli açıklama! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum ne?

3600 ek göstergede son durum ne konusunda vatandaşların yaptığı araştırmalar devam ederken bir yandan da yetkililerden konuyla ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Özellikle 3600 ek gösterge bekleyen vatandaşlar tarafından 3600 ek gösterge ne zaman verilecek son dakika haberleri titizlikle araştırılıyor. Ek göstergenin 2200’den 3000 ve 3600’e çıkarılması ile beraber din görevlisi, idareci, hemşire, polis ve öğretmen emeklilik ikramiyesi ve emekli maaşlarında önemli oranda bir artış yaşanacak.

Bundan önce 3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak noktasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından çeşitli açıklamalar yapılmış ve yaklaşımın olumlu olduğuna dair ifadelerde bulunulmuştu. 3600 ek gösterge son dakika gelişmesi olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından da bir açıklama geldi? Peki, 3600 ek gösterge son durum ne zaman verilecek? İşte detaylar...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK 2020?

3600 ne zaman yürürlüğe girecek konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da çeşitli sorular yöneltildi. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamada; daha etkin bir performansın devreye sokulabilmesi için düzenleme yapıldığı belirtildi. 3600 ek gösterge ile ilgili yalnızca sağlık çalışanları değil, benzer çalışanlar ile alakalı da bir düzenleme olduğu söylendi. 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak konusunda bir çalışmanın olduğunun zaten bilindiğini söyleyen Bakan Koca, bu dönemde üstünde daha çok durulanın bu performansın sağlıklı biçimde devreye girmesini kolaylaştırmak olduğunu belirtti.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

3600 ek gösterge nedir son durum konusunda net bilgi almak isteyen vatandaşlar da bulunuyor. Memur aylık maaşlarını, emeklilik sonrasındaki aylıklarını ve emekli ikramiyelerini belirleyen ek gösterge, yüksek olduğu zaman emekli aylıkları ve emekli ikramiyesi de yüksek oluyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memurla ek göstergesi 2500 olan memurun zam oranları ve maaş miktarları da aynı olmuyor. Bu nedenle uzun süredir 3600 ek gösterge memurlar tarafından bekleniyor. 3600 ek gösterge yürürlüğe girdikten sonra polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşire maaşlarında artış gerçekleşmesi beklentiler arasında. Dolayısıyla memurlar tarafından 3600 ek gösterge son dakika haberler yakından takip ediliyor.

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