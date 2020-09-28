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Bakan’dan önemli açıklama! Eylül ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Bu ayki kısa çalışma ne zaman yatar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.09.2020 14:46 | Son Güncelleme

Eylül ayının bitmesine kısa bir süre kala kısa çalışma ödeneği alan vatandaşlar tarafından eylül ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak sorusu sorulmaya başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında sağlanan destekler ve yardımlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, bu ayki kısa çalışma ne zaman yatar? İşte detaylar...

Bakan’dan önemli açıklama! Eylül ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Bu ayki kısa çalışma ne zaman yatar?

Vatandaşlar arasında bu ayki kısa çalışma ne zaman yatar sorusu şimdiden sorulmaya başlandı. Eylül ayında yatan ağustos ayının kısa çalışma ödemelerinin ardından bu ayki kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak sorusunun cevabı da merak ediliyor. Konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılacak açıklamalar merak ediliyor. Son olarak Bakan Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamındaki desteklere dair önemli açıklamalarda bulundu. Peki, bu ay kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte detaylar...

EYLÜL AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Koronavirüs salgını süresince vatandaşlara destek olmak amacıyla hayata geçirilen Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması bu ay için de yapılıyor. Ekim ayına kadar devam edecek olan ödemelerle ilgili olarak şimdiden vatandaşlar arasında eylül ayı için kçö ne zaman yatacak sorusu sorulmaya başlandı. Ödemeler her ay belirlenen tarihlerde vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Bu konuda detaylı açıklamaları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yapıyor. Ağustos ayının işsizlik ödemesi ve kısa çalışma ödemesi 3 Eylül 2020 tarihi itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanmıştı.

Bir önceki açıklamasında Bakan Selçuk; ödemelerin, vatandaşların T.C. kimlik numarasının son hanesi doğrultusunda 3 Eylül itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıklamıştı. Bir sonraki ay olan eylül ayı için kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak sorusunun cevabı ise henüz netleşmedi. Bir önceki aya göre bakıldığında ise ödemelerin ekim ayının ilk haftası içerisinde yine vatandaşların T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre sırayla yatırılması bekleniyor. Şimdi, Bakan Selçuk’un kısa çalışma ne zaman yatacak sorusuna ilişkin yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor.

BAKAN SELÇUK’TAN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE DİĞER DESTEKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Bakan Selçuk, resmi Twitter hesabından Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği, nakdi ücret desteği, sosyal destek programı ve biz bize yeteriz Türkiyem isimli destekler ve yardımlarla ilgili bir tablo paylaştı. Sosyal Destek Programı Faz 1’de 2.111.254 haneye 2 milyar 111 milyon 254 bin TL, FAZ 2’de 2.316.010 haneye 2 milyar 316 milyon 10 bin TL ve FAZ 3’te de 1.836.330 haneye 1 milyar 836 milyon 330 bin TL destek verildiği açıklandı.

Kısa çalışma ödeneği kapsamında 3.579.805 çalışana 18 milyar 728 milyon 191 bin 979 TL, nakdi ücret kapsamında 1.976.532 çalışana 4 milyar 398 milyon 944 bin 124 TL ve işsizlik ödeneği kapsamında 811.469 kişiye de 3 milyar 566 milyon 751 bin 617 TL ödeme gerçekleştirildi. Bakan Selçuk; Sosyal Koruma Kalkanı kapsamındaki bu yardım ve desteklerin toplamda 34 milyar 917 milyon 720 bin 720 TL’ye ulaştığını belirtti.

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