Bakan’dan önemli açıklama! Eylül ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Bu ayki kısa çalışma ne zaman yatar?

Vatandaşlar arasında bu ayki kısa çalışma ne zaman yatar sorusu şimdiden sorulmaya başlandı. Eylül ayında yatan ağustos ayının kısa çalışma ödemelerinin ardından bu ayki kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak sorusunun cevabı da merak ediliyor. Konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılacak açıklamalar merak ediliyor. Son olarak Bakan Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamındaki desteklere dair önemli açıklamalarda bulundu. Peki, bu ay kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte detaylar...

EYLÜL AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Koronavirüs salgını süresince vatandaşlara destek olmak amacıyla hayata geçirilen Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması bu ay için de yapılıyor. Ekim ayına kadar devam edecek olan ödemelerle ilgili olarak şimdiden vatandaşlar arasında eylül ayı için kçö ne zaman yatacak sorusu sorulmaya başlandı. Ödemeler her ay belirlenen tarihlerde vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Bu konuda detaylı açıklamaları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yapıyor. Ağustos ayının işsizlik ödemesi ve kısa çalışma ödemesi 3 Eylül 2020 tarihi itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanmıştı.