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Bakan Derya Yanık: Evde bakım yardımı ödemesini hesaplara yatırıyoruz

17.12.2021 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, " 954 milyon TL evde bakım yardımı ödemesini bugünden itibaren hesaplara yatırıyoruz" diye konuştu.

Bakan Derya Yanık: Evde bakım yardımı ödemesini hesaplara yatırıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan Aralık ayına ilişkin toplam 954 milyon TL Evde Bakım Yardımı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

Bakan Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu belirterek, yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen, ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engelli vatandaşlara kuruluşlarda bakım hizmeti sunulduğunu aktardı.

Bakan Yanık, engelli vatandaşlara yönelik politikaları aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, “Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006 yılında başlatılan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz” dedi.

AYLIK 1798 TL ÖDEME

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa “evde bakım yardımı” yapıldığını söyleyen Bakan Yanık, bu kapsamda hak sahibi başına aylık 1798 TL ödeme yapıldığını hatırlattı. Bakan Yanık, “Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan Aralık ayına ilişkin toplam 954 milyon TL Evde Bakım Yardımı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık. Ödemeler 20 Aralık’a kadar tamamlanacak. Böylece 2021 yılında yapılan Evde Bakım Yardımı ödemesinin toplam tutarı yaklaşık 11 milyar TL oldu. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.(İHA)

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