Bakan Dönmez: 45-60 günlük süremiz var, müjdeyi paylaşacağız!

Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor. Bakan Dönmez, "Akdeniz'de 45-60 günlük süremiz var. Bu sürede sondajımızı tamamlayacağız. Keşif bulursak milletimizle müjdeyi paylaşacağız." dedi.

SON DAKİKA | KARADENİZ GAZI İÇİN TARİH VERDİ

Kendi doğal gazımızı kullanacağımız tarihi de açıklayan Bakan Dönmez, "2023'ün mart ayı içinde inşallah Karadeniz gazını karada yakmış olacağız." diye konuştu.

Son günlerde tartışmalara konu olan Akkuyu Nükleer Santral inşaatına da değinen Dönmez, "Sorunlar aşılamadı, girişimlerimiz devam ediyor. Proje takviminde bir aksamaya müsaade etmeyiz. Uzlaşmadan yapılan işlerin idari ve hukuki yansıması olur." dedi.

Bakan, projede 20 bini Türk vatandaşı olmak üzere 25 bin kişinin çalıştığını söyledi.

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