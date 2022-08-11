FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Dönmez: 45-60 günlük süremiz var, müjdeyi paylaşacağız!

Bakan Dönmez: 45-60 günlük süremiz var, müjdeyi paylaşacağız!

11.08.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Akdeniz'de 45-60 günlük süremiz var. Bu sürede sondajımızı tamamlayacağız. Keşif bulursak milletimizle müjdeyi paylaşacağız" açıklamasını yaptı. Bakan Dönmez açıklamasının devamında kendi doğal gazımızı kullanacağımız tarihi de açıkladı.

Bakan Dönmez: 45-60 günlük süremiz var, müjdeyi paylaşacağız!

Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor. Bakan Dönmez, "Akdeniz'de 45-60 günlük süremiz var. Bu sürede sondajımızı tamamlayacağız. Keşif bulursak milletimizle müjdeyi paylaşacağız." dedi.

SON DAKİKA | KARADENİZ GAZI İÇİN TARİH VERDİ

Kendi doğal gazımızı kullanacağımız tarihi de açıklayan Bakan Dönmez, "2023'ün mart ayı içinde inşallah Karadeniz gazını karada yakmış olacağız." diye konuştu.

Son günlerde tartışmalara konu olan Akkuyu Nükleer Santral inşaatına da değinen Dönmez, "Sorunlar aşılamadı, girişimlerimiz devam ediyor. Proje takviminde bir aksamaya müsaade etmeyiz. Uzlaşmadan yapılan işlerin idari ve hukuki yansıması olur." dedi.

Bakan, projede 20 bini Türk vatandaşı olmak üzere 25 bin kişinin çalıştığını söyledi.

AYRINTILAR GELİYOR...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli promosyonlarında 20 gün detayı! 3 bin 500 lira fark ediyorEmekli promosyonlarında 20 gün detayı! 3 bin 500 lira fark ediyor
Motorin fiyatına yeniden zam geliyor! Motorin fiyatına yeniden zam geliyor!
7 bin 500 liraya yükseltildi... Bankalara promosyon çağrısı! 7 bin 500 liraya yükseltildi... Bankalara promosyon çağrısı!
Anahtar Kelimeler:
Fatih Dönmez keşif sondaj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

O soruyu okurken zor anlar yaşadı! "Hepimizin kalbini yaktılar"

O soruyu okurken zor anlar yaşadı! "Hepimizin kalbini yaktılar"

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti

Türkiye’deki yeni vurgunun adı ‘Deterjan Pazarı’ oldu!

Türkiye’deki yeni vurgunun adı ‘Deterjan Pazarı’ oldu!

Gıda fiyatlarından sonra sırada o var! Erdoğan talimatı verdi

Gıda fiyatlarından sonra sırada o var! Erdoğan talimatı verdi

Tüketici kredilerinde yeni dönem: Altın, döviz, kripto para almama sözü de yetmiyor: ‘Nereye kullanacaksın…’

Tüketici kredilerinde yeni dönem: Altın, döviz, kripto para almama sözü de yetmiyor: ‘Nereye kullanacaksın…’

Emekliler dikkat! Promosyon alanlara 2 bin 500 lira daha...

Emekliler dikkat! Promosyon alanlara 2 bin 500 lira daha...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bugün vereceğiniz karar geleceğinizi etkileyecek

Bugün vereceğiniz karar geleceğinizi etkileyecek

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Böbrek taşı sorununu İbn-i Sina reçetesi ile kökten çözün

Böbrek taşı sorununu İbn-i Sina reçetesi ile kökten çözün

Her gece balla karıştırıp tüketin! Etkisi inanılmaz

Her gece balla karıştırıp tüketin! Etkisi inanılmaz

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.