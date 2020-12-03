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Bakan Dönmez açıkladı: Asgari ücretin en az iki katı olarak belirledik

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.12.2020 17:53 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Linyit ve taş kömürü çıkarılan iş yerlerinde, yer altında çalışan işçilerimize ödenecek ücreti, asgari ücretin en az iki katı olarak belirledik. Madencilerimize zorunlu ferdi kaza sigortası yaptırılması zorunluluğunu getirdik. Yer altında çalışan işçilerin çalışma saatlerini günde en fazla 7,5, haftada en fazla 37,5 saat olarak belirledik' dedi.

Bakan Dönmez açıkladı: Asgari ücretin en az iki katı olarak belirledik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle video konferans yöntemiyle düzenlenen programda Türkiye'nin farklı bölgelerindeki madencilerle bir araya geldi. Madenciler Günü'nü kutlayarak sözlerine başlayan Bakan Dönmez, "Madenciliği, dünyanın en kadim mesleği ve insan emeğine en fazla yaslanan uğraşı olarak görüyorum. Yer altındaki her bir zenginliği cevhere dönüştüren siz madenci kardeşlerimi de birer sanatkâr kabul ediyorum. Sizler, milletimizin yüz akları, hayatımızın her alanına dokunan görünmez kahramanlarsınız. Kışın evlerimizin sıcaklığından tutun, Mehmetçiğimizi koruyan zırhlara ve en yüksek teknolojik ürünlere kadar her şeyi sizlerin çalışkanlığınıza borçluyuz. Hepiniz Türkiye’nin madenleriyle Türkiye’nin geleceğini aydınlatan kardeşlerimizsiniz. Madenlerimiz sizler sayesinde toprağın altından gün yüzüyle buluşuyor, emeğinizle değer buluyor, hayatımızın vazgeçilmez parçaları haline dönüşüyor. Varlığınız ülkemize ve bizlere güç veriyor" dedi.

'ASGARİ ÜCRETİN EN AZ İKİ KATI'

Bakan Dönmez, madencilerle kurdukları ilişkinin her şeyin ötesinde kardeşlik hukukuna dayandığını belirterek, "Bu nedenle sizlerin hak ve hukukunu korumak, emeklerinizin tam karşılığını almanız için gerekenleri hayata geçirmek bizlerin sorumluluğundadır. Linyit ve taş kömürü çıkarılan işyerlerinde, yer altında çalışan işçilerimize ödenecek ücreti asgari ücretin en az iki katı olarak belirledik. Madencilerimize zorunlu ferdi kaza sigortası yaptırılması zorunluluğunu getirdik. Yer altında çalışan işçilerin çalışma saatlerini günde en fazla 7,5, haftada en fazla 37,5 saat olarak belirledik. Fazla mesai gerektiren durumlarda da 37,5 saati aşan her bir saat çalışma için verilecek ücretin, yüzde 100’den az olmamak üzere artırılmasını sağladık" diye konuştu.

'DENETİMLERİ HER GEÇEN GÜN ARTIRIYORUZ'

Bakan Dönmez, Türkiye'ye büyük katkı sunan madencilerin güvenliğinin her zaman ilk sırada yer aldığını kaydederek, "Evlerinizde huzur içinde hayatınızı sürdürmeniz için denetimlerimizi sıfır hata anlayışıyla gerçekleştiriyoruz. Madenlerimizde ihmal ya da hatayı asla kabul etmiyoruz. Bu amaçla, madenlerimizi daha verimli denetlemek için dört risk grubuna ayırdık. 'Çok riskli' grupları çok daha fazla denetliyor ve bu denetimleri her geçen gün artırıyoruz. Önceliğimiz sizlerin güvenliği ve uygun çalışma ortamında bulunmanız. 2017 yılında 6 bin 517, 2018 yılında 8 bin 88, 2019 yılında ise 8 bin 602 madeni yerinde denetledik. 2019 yılındaki denetim sayımız bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz en yüksek sayı oldu. 2020 yılında ise bugüne kadar 4 bin 892 maden ruhsat sahasını denetledik" diye konuştu.

'RİCAMIZ, TEDBİRLERDEN ASLA VAZGEÇMEMENİZ'

Bakan Dönmez, koronavirüs salgınının tüm dünyada gücünü iyiden iyiye artırdığına da vurgu yaparak, "Yeni önlemler de zorunlu olarak hayata geçiyor. Bu süreçte siz değerli kardeşlerimden ricamız; madenlerimizde belirlenen kurallara istisnasız riayet etmeniz. Tedbirlerden asla vazgeçmemeniz. Sizlerin salgın sürecini en güvenli şekilde atlatmanız en önemli hedefimiz. Bu süreci denetim ve desteklerimizle en iyi şekilde geride bırakacağımıza inanıyorum. İnsan odaklı çalışma prensibimizle çarklarımız dönmeye devam edecek. İstihdam, üretim ve iş güvenliği tavizsiz olarak beraber ilerleyecek. Salgının yayılımını önlemek için alınan tedbirlerle yavaşlayan üretim ve istihdamın durmaması için sektörümüze çeşitli destekler verdik. Şirketlerimizin devlet hakkı ve ruhsat ödeme bedelleri ile inceleme raporu, faaliyet raporu, işletme raporu gibi tevdi etmek zorunda oldukları belgeleri belli bir döneme erteledik" ifadesini kullandı.

KAYNAK:DHA

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