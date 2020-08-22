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Bakan Dönmez'den doğalgaz fiyatlarıyla ilgili açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.08.2020 15:01 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki doğalgaz rezervi keşfi ile ilgili olarak "Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz. Her halükarda kendi üreteceğimiz gazın ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik olacağını bugünden söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız o konuda müsterih olsunlar." açıklamasını yaptı.

Bakan Dönmez'den doğalgaz fiyatlarıyla ilgili açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaretinin ardından Karadeniz'deki doğalgaz keşfiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez, Karadeniz'deki doğalgaz rezervi keşfi ile ilgili olarak "Keşif ile birlikte ithalatımızda ciddi azalma bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakan Dönmez açıklamasının devamında şunları ifade etti:

"Doğal gazı vatandaşlarımızın çok daha ekonomik fiyatlarla kullanabileceği altyapıyı oluşturmuş oluyoruz.

Önümüzde 6 bin kilometrekarelik yeni bir alan daha var. Uzmanlarımız değerlendirmesi, benzer yapıların orada da önümüze çıkabileceği yönünde.

Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz. Her halükarda kendi üreteceğimiz gazın ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik olacağını bugünden söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız o konuda müsterih olsunlar."

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
2023 DİMİ BİZDE BEKLERİZ O ZAMANA KADAR DOĞALGAZ KULLANMAYIZ BAKSANIZA YELDEĞİRMENLERİ YAPTIK ELEKTRİK YARI YARIYA UCUZLADI!!!!!!!!!, GÜNEŞ ENERJİLERİ YAPTIK YİNE YARI YARIYA UCUZLADI!!!!!!!! BEKLERİZ BİZ
vergi zammıyla o fiyat eşitlenir böyle şeylerle halkı kandırmayın bence :D
son 2 yılda yapılan zamlardan haberleri yok galiba 2023 de dağıtıma başlayınca başka sebepler olur müsterih olamıyoruz çünkü güven vermiyorsunuz
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