Bakan Dönmez'den doğalgaz fiyatlarıyla ilgili açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaretinin ardından Karadeniz'deki doğalgaz keşfiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez, Karadeniz'deki doğalgaz rezervi keşfi ile ilgili olarak "Keşif ile birlikte ithalatımızda ciddi azalma bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakan Dönmez açıklamasının devamında şunları ifade etti:

"Doğal gazı vatandaşlarımızın çok daha ekonomik fiyatlarla kullanabileceği altyapıyı oluşturmuş oluyoruz.

Önümüzde 6 bin kilometrekarelik yeni bir alan daha var. Uzmanlarımız değerlendirmesi, benzer yapıların orada da önümüze çıkabileceği yönünde.

Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz. Her halükarda kendi üreteceğimiz gazın ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik olacağını bugünden söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız o konuda müsterih olsunlar."

