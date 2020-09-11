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Bakan Dönmez'den doğalgaz keşfiyle ilgili önemli açıklama! 'Çalışmalar başladı'

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.09.2020 11:13 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki doğalgaz keşfiyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Dönmez, "Uygun bir modelle gaz sahamızı geliştirip üretime hazırlayacağız. Bunun için şu anda mühendislik çalışmaları başlamış durumda. İnşallah hedefimiz 2023 gibi üç yıl içerisinde Cumhuriyetimizin 100. yılında bu gazı kıyımıza getirip sisteme bağlamak" dedi.

Bakan Dönmez'den doğalgaz keşfiyle ilgili önemli açıklama! 'Çalışmalar başladı'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki doğalgaz keşfiyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Dönmez, "Uygun bir modelle bu sahayı geliştirip üretime hazırlayacağız. Bunun için şu anda mühendislik çalışmaları başlamış durumda" dedi.

"İnşallah hedefimiz 2023 gibi üç yıl içerisinde Cumhuriyetimizin 100. yılında bu gazı kıyımıza getirip sisteme bağlamak" diyen Dönmez, şöyle devam etti:

"En yüksek üretim seviyesine çıkmak için belirli bir süreye ihtiyacımız olacak gibi öngörüyoruz ancak 2023'te karada ilk gaz teslimini yapacağız. Toplamda 30-40 kuyu açmayı planlıyoruz. Arkadaşlarımız şu anda bu çalışmayı yapıyor. Allah'ın izniyle çıkartacağız, bir sıkıntı görmüyoruz."

DHA

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